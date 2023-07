Aniołowo zaprasza na Zlot Miłośników Aniołów. Będzie parada i anielskie ruchańce

Są w kalendarzu imprez powiatu elbląskiego takie wydarzenia, które co roku cieszą się ogromną popularnością. Jednym z nich niewątpliwie jest Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie, którego 18. edycja odbędzie się już w ten weekend. Jedno jest pewne — będzie wesoło i smacznie.

Aniołowo to niewielka wieś, która — według legendy — powstała, kiedy Bóg, zmęczony tworzeniem świata, zasnął, a wówczas do działania przystąpiły aniołki. Beztrosko się bawiąc, usypywały górki, kopały dołki, aż wreszcie powstał malowniczy teren, na którym dziś znajduje się Aniołowo.









Na piątek zaplanowano m.in.: warsztaty kulinarne wypieku chleba, spacer szlakiem aniołów, rozgrywki sołeckie i pokaz strażacki. Sobotnią imprezę rozpocznie o godzinie 14:00 parada uroczyście otwierająca Zlot Miłośników Aniołów — na ten dzień zaplanowano tematyczne pokazy i smakowity konkurs, warsztaty kulinarne i artystyczne, animacje dla dorosłych i dzieci oraz występy. Zlot Miłośników Aniołów w Aniołowie, który co roku odbywa się latem, cieszy się rosnącą popularnością. Jakie atrakcje będą towarzyszyć imprezie tym razem? Warsztaty kulinarne i artystyczne, animacje dla dzieci i dorosłych, tematyczne pokazy, smakowity konkurs, występ zespołu „Koneserzy” i grupy „Angels in the fire”.Na piątek zaplanowano m.in.: warsztaty kulinarne wypieku chleba, spacer szlakiem aniołów, rozgrywki sołeckie i pokaz strażacki. Sobotnią imprezę rozpocznie o godzinie 14:00 parada uroczyście otwierająca Zlot Miłośników Aniołów — na ten dzień zaplanowano tematyczne pokazy i smakowity konkurs, warsztaty kulinarne i artystyczne, animacje dla dorosłych i dzieci oraz występy.







Wszystko wskazuje na to, że Aniołowo po raz kolejny zapewni swoim gościom wyjątkową atmosferę — będzie wesoło, rodzinnie i pysznie — a to za sprawą ruchańców, które najlepiej smakują w Aniołowie.

Drożdżowe ruchańce z Aniołowa

Pączki? Nie, to coś o niebo lepszego — anielskie ruchańce! Są lekko podłużne, złociście wysmażone i posypane cukrem pudrem. Pierwszy gryz i pierwsza myśl — niebo w gębie — kremowe, puszyste, sprężyste ciasto i chrupiąca skórka — coś pysznego. Anielski ruchaniec najlepiej smakuje tam, skąd się wywodzi — w Aniołowie.









Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że ruchańce z Aniołowa pod Pasłękiem pojawiły się nawet w programie telewizyjnym „Milionerzy” — w roku 2018 pytanie o ten anielski przysmak usłyszał pan Wojciech z Krosna. Było warte aż 75 tysięcy złotych i brzmiało: „Czym są znane na Warmii anielskie ruchańce?”. Uczestnik programu przyznał od razu, że nie ma pojęcia, a odpowiedzi: wiejskie potańcówki; ludowe skrzypce; buduarowe zabawy; drożdżowe racuchy — nie stanowiły dla niego żadnej podpowiedzi. Pan Wojciech skłaniał się ku odpowiedzi „wiejskie potańcówki”. Wykorzystując koło ratunkowe, zadzwonił do swojego taty, który typował za to odpowiedź B — „ludowe skrzypce”. Z pomocą uczestnikowi programu przyszło kolejne koło — padło na pół na pół, a z planszy zniknęły obstawiane przez ojca i syna odpowiedzi. Jednak dopiero trzecie koło ratunkowe — podpowiedź publiczności, która w 70 procentach zagłosowała za opcją „drożdżowe racuchy”, przekonała pana Wojciecha do podjęcia właściwej decyzji, dzięki której zdobył 75 tysięcy złotych. Aniołowo to wieś leżąca na terenie gminy Pasłęk, gdzie rokrocznie odbywa się wyjątkowa impreza — Zlot Miłośników Aniołów — każdy, kto już w niej uczestniczył, na pewno potwierdzi, że ruchańce smakują tam naprawdę anielsko.Jako ciekawostkę warto przypomnieć, że ruchańce z Aniołowa pod Pasłękiem pojawiły się nawet w programie telewizyjnym „Milionerzy” — w roku 2018 pytanie o ten anielski przysmak usłyszał pan Wojciech z Krosna. Było warte aż 75 tysięcy złotych i brzmiało: „Czym są znane na Warmii anielskie ruchańce?”. Uczestnik programu przyznał od razu, że nie ma pojęcia, a odpowiedzi: wiejskie potańcówki; ludowe skrzypce; buduarowe zabawy; drożdżowe racuchy — nie stanowiły dla niego żadnej podpowiedzi. Pan Wojciech skłaniał się ku odpowiedzi „wiejskie potańcówki”. Wykorzystując koło ratunkowe, zadzwonił do swojego taty, który typował za to odpowiedź B — „ludowe skrzypce”. Z pomocą uczestnikowi programu przyszło kolejne koło — padło na pół na pół, a z planszy zniknęły obstawiane przez ojca i syna odpowiedzi. Jednak dopiero trzecie koło ratunkowe — podpowiedź publiczności, która w 70 procentach zagłosowała za opcją „drożdżowe racuchy”, przekonała pana Wojciecha do podjęcia właściwej decyzji, dzięki której zdobył 75 tysięcy złotych.

— Ruchańce to inaczej racuchy. Drożdżowe ciasto wrzucone na rozgrzany olej tańczy i skwierczy. Stąd nazwa ruchańce. Są pyszne. Mają miękkie, puszyste i sprężyste ciasto oraz lekko chrupiącą skórkę. Charakteryzuje je wyrazisty zapach smażonego ciasta drożdżowego. Są też niezwykle proste w wykonaniu, ale jednak najlepiej smakują w Aniołowie — wyjaśnia Halina Cieśla, prezeska Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi „Aniołowo”.

Anielskie ruchańce towarzyszyły dawniej hucznym obchodom ostatków na terenach Aniołowa, stanowią element warmińskich zwyczajów, a w 2018 roku trafiły na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

— Tradycja to najcenniejsze co mamy. Szanujmy ją więc — podkreśla Halina Cieśla z Aniołowa, a oto jej przepis na anielskie ruchańce: — Składniki to: 1 kg dobrej gatunkowo mąki, 5-6 dkg drożdży, 6 jajek (osobno żółtka i białka), ok. 3/4 szklanki cukru, cukier waniliowy (do środka i do posypania usmażonych ruchańców), pół kostki roztopionego masła (ciepłego), ok. pół litra mleka, cukier puder do posypania — wylicza pani Halina.







I wyjaśnia, jak zrobić anielskie ruchańce: — Ciasto trzeba dobrze wyrobić, pod sam koniec dodając ubite białka i oczywiście trochę anielskiej duszy. Łyżką kładziemy je na gorący "głęboki" tłuszcz i smażymy z obu stron na złocisty kolor. Ruchańce wykładamy na papierowe ręczniki, żeby odsączyć nadmiar tłuszczu i posypujemy cukrem pudrem zmieszanym z cukrem waniliowym.

XVIII Zlot Miłośników Aniołów. Program:

Piątek, 7 lipca godz. 18:00 – 22:00

- warsztaty kulinarne wypieku chleba

- spacer szlakiem aniołów

- rozgrywki sołeckie

- pokaz strażacki

- kolacja integracyjna



Dzień Główny, sobota 8 lipca

- 14.00 uroczysta parada

- tematyczne pokazy i smakowity konkurs

- warsztaty kulinarne „anielskie ruchańce”

- warsztaty tworzenia aniołów

- diabelskie igraszki dla dorosłych i dzieci

- 20:00 występ zespołu „Koneserzy”

- 22:30 pokaz grupy "Angels in the fire"