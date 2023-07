Były pracownik Zakładu Pogrzebowego Charon stanie przed sądem. Termin rozprawy jest już znany

W połowie kwietnia Dziennik Elbląski informował, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo przeciwko 30-letniemu mężczyźnie, byłemu pracownikowi Zakładu Pogrzebowego Charon w Elblągu, któremu zarzucono usiłowanie ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok. Postępowanie zakończono aktem oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Elblągu. Termin rozprawy jest już znany.

Mężczyzna — przypomnijmy — zatrudniony był w Zakładzie Pogrzebowym Charon w Elblągu, pracował przy pochówkach. We wrześniu 2022 roku w trakcie jednego z pogrzebów oskarżony miał wyjąć z jednego z grobów złożone w nim przez członków rodziny przedmioty — zegarek i tytoń — ale wobec interwencji współpracownika, odstąpił od kradzieży.

Również we wrześniu 2022, w trakcie kolejnego pochówku, po otwarciu trumny miał przeszukać kieszenie zmarłego, poszukując włożonych do jednej z nich papierosów. Jego działanie spowodowało, że trumna nie zamknęła się właściwie, a zwłoki zostały częściowo przysypane ziemią, co oznacza, że mężczyzna miał dopuścić się do ich znieważenia.

30-latek usłyszał zarzut dotyczący usiłowania ograbienia grobu oraz usiłowania ograbienia grobu i znieważenia zwłok. Termin rozprawy dotyczącej usiłowania ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok wyznaczono na 9 sierpnia. Jak przekazała Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, oskarżony nie przyznaje się do popełnienia zarzuconych mu czynów. Grozi mu kara pozbawiania wolności do lat 8.

Skandal w Elblągu. Zbigniew Stonoga opublikował wstrząsające video

Skandal w Elblągu — tak zatytułowano video, które Zbigniew Stonoga opublikował pod koniec 2022 roku w sieci. Nagranie rozmowy z byłym pracownikiem Zakładu Pogrzebowego Charon doprowadziło do tego, że 30-letni mężczyzna również będący byłym pracownikiem Zakładu usłyszał zarzuty usiłowania ograbienia grobów oraz znieważenia zwłok.