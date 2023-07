Trzylatek z Rzeszowa prawdopodobnie zadławił się winogronem. Mikołaj z Elbląga przeżył ten sam horror i wciąż walczy o zdrowie. Akcja bezpieczne kawałki to ważna lekcja dla każdego

Dziś płacze rodzina zdrowego 3-latka, która w pełnym zaufaniu przekazała pod opiekę swój najcenniejszy skarb, bo ktoś nie odrobił lekcji... Bo sprawa Mikołaja niczego nie nauczyła... — czytamy na blogu "Obudź się Miki". Nieoficjalnie mówi się, że trzylatek z Rzeszowa zadławił się winogronem. Mikołaj z Elbląga przeżył ten sam horror, dziś chłopiec wciąż walczy o zdrowie. Wyjaśniamy, czym jest "Akcja bezpieczne kawałki" i dlaczego warto się nią zainteresować.

Ta tragedia wstrząsnęła wszystkimi. W jednym ze żłobków w Rzeszowie zmarło trzyletnie dziecko. Do tragedii miało dojść podczas posiłku, trzylatek miał zadławić się winogronem. Mimo reanimacji dziecko nie przeżyło. Sprawę ma wyjaśnić prokuratura.

— Dziś płacze rodzina zdrowego 3-latka, która w pełnym zaufaniu przekazała pod opiekę swój najcenniejszy skarb, bo ktoś nie odrobił lekcji... Bo sprawa Mikołaja niczego nie nauczyła... Bo ktoś uznał, że to przypadek jeden na milion i "u nas się na pewno nie wydarzy"... Bo ktoś uznał, że skoro 3-latek pogryzie kanapkę, to ogarnie też owoc, który jest w stanie w całości zablokować drogi oddechowe dziecka, które później w panice walczy o każdy oddech do czasu, aż straci przytomność... i co dalej? W tym wypadku to był już koniec. W naszym wypadku początek... — czytamy na facebookowym blogu Obudź się Miki

— Tego można było uniknąć! Które miasto będzie następne? Czy chcesz, żeby tym razem to było dziecko z Twojej rodziny? Żłobki i przedszkola to miejsca szczególnej opieki nad dziećmi! Czy znowu wszyscy machną ręką i powiedzą "zachłanny dzieciak, matka nie nauczyła gryźć"? To jest po prostu tragedia... Udostępnij, wydrukuj plakat i zanieś do placówki swojego dziecka! Wręcz dyrektorowi razem z informacją o wypadku Mikołaja i śmierci kolejnego dziecka... — napisano na blogu.

O jaki plakat chodzi? #AkcjaBezpieczneKawałki powstała po to, by zapobiegać takim horrorom, jaki przeżył Mikołaj z Elbląga. Dzieciom należy podawać pokarm w takiej formie, by był dla nich bezpieczny. Zasady bezpieczeństwa należy stosować przynajmniej do 4. roku życia dziecka.

— Zróbmy razem coś dobrego! Szerzmy wiedzę, która ratuje życie. Niech krojenie winogron (i innych produktów) stanie się nawykiem każdego rodzica i opiekuna odpowiedzialnego za karmienie małego dziecka. Początki akcji #AkcjaBezpieczneKawałki są ściśle związane z historią Mikołaja — czytamy na stronie oswajamjedzenie.pl



ten hasztag stał się hasłem przewodnim ogólnopolskiej akcji mającej na celu zapobieganie tego typu wypadkom. Czy wiesz, że małym dzieciom (przynajmniej do 4 urodzin) trzeba kroić owalne w przekroju produkty (np. winogrona, pomidorki koktajlowe) w ćwiartki? Mielić lub siekać orzechy? A popcorn czy żelki lepiej zostawić na sklepowej półce? — dowiadujemy się z







Akcja w żłobkach i przedszkolach — Miki to mały chłopiec z Elbląga. Uwielbiał biegać, wspinać się na drzewa. Do czasu... W przedszkolu wydarzył się wypadek. Trzyletni wówczas Mikołaj zadławił się podczas śniadania. Winowajcą było niepozorne winogrono. Podane w całości bardzo szczelnie wpasowało się w drogi oddechowe chłopca. Całą historię Mikołaja możesz przeczytać na stronie obudzsiemiki.pl . #AkcjaBezpieczneKawałki —ten hasztag stał się hasłem przewodnim ogólnopolskiej akcji mającej na celu zapobieganie tego typu wypadkom. Czy wiesz, że małym dzieciom (przynajmniej do 4 urodzin) trzeba kroić owalne w przekroju produkty (np. winogrona, pomidorki koktajlowe) w ćwiartki? Mielić lub siekać orzechy? A popcorn czy żelki lepiej zostawić na sklepowej półce? — dowiadujemy się z oswajamjedzenie.pl

Organizatorzy akcji zachęcaj do propagowania jej w żłobkach i przedszkolach. — Kroisz winogrona w domu? Super! A czy masz pewność, że Twoje dziecko otrzymuje pokrojone winogrona, gdy pozostaje pod opieką innej osoby? W żłobku? W przedszkolu? Nie wiesz, jak zapytać? Wcale nie musisz pytać! Wydrukuj plakat (wraz z listem przewodnim) i zanieś do placówki. Możesz także podesłać drogą mailową link do tej strony dyrekcji placówki. Pamiętaj, że wypadek Mikołaja miał miejsce właśnie w przedszkolu! Plakat akcji #AkcjaBezpieczneKawałki jest idealny do powieszenia w szatni żłobka czy przedszkola. Jest genialną ściągą dla zabieganych rodziców. Wystarczy jeden rzut oka, by poznać bezpieczniejszą formę podania produktów żywieniowych, które podane w nieodpowiedniej formie mogą doprowadzić do zadławienia — przekazują organizatorzy akcji.