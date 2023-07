To oni odbudowali Miasto Kopernika. Operacja 1001 Frombork zakończyła się 50 lat temu, przed nami zlot jej uczestników

W 2023 roku minie dokładnie 50 lat od zakończenia Operacji 1001 Frombork, to idealna okazja do tego, by w Mieście Kopernika spotkali się jej uczestnicy. — Zapraszam wszystkie osoby uczestniczące w Operacji 1001 Frombork do kontaktu ze mną. Do tej pory zgłosiło się około 120 osób — przekazuje harcmistrzyni Katarzyna Pawlicka, komendantka Hufca ZHP Braniewo.

Przed nami obchody 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork, które współorganizuje Hufiec ZHP Braniewo. — Będzie się działo — zapowiada komendantka.

— Zlot z okazji 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork dzieli się na trzy ścieżki — Zlot Honorowych Obywateli Fromborka i uczestników Operacji, XXX Ogólnopolski Złaz Seniorów ZHP i Zlot Harcerski, w którym będzie uczestniczyła obok naszych harcerzy trzystuosobowa grupa z Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP im. Mikołaja Kopernika — przekazuje pani Kasia.

— Na uczestników czeka wiele spotkań i atrakcji np. otwarcie budowanego właśnie bulwaru harcerskiego we Fromborku, spotkanie konferencyjno-wspominkowe z harcmistrzem Jerzym Chrabąszczem, koncerty Orkiestry ZHP oraz zespołu „Wszyscy Byliśmy Harcerzami”, zwiedzanie Fromborka, koncert organowy, uroczyste ognisko, a przede wszystkim spotkania i rozmowy do „białego rana”, wspomnienia i wzruszenia — wylicza Katarzyna Pawlicka.

I dodaje: — Zapraszam wszystkie osoby uczestniczące w Operacji 1001 Frombork, które się jeszcze nie zapisały, do kontaktu ze mną lub przez formularz zgłoszeniowy na stronie facebookowej Operacji 1001 Frombork , lista nie jest zamknięta, do tej pory zgłosiło się około 120 osób.

Obchody 50-lecia zakończenia Operacji 1001 Frombork: Program wydarzenia:

Piątek, 11 sierpnia:

• Recepcja zlotowa otwarta od godziny 11:00

• Spotkania i zwiedzanie Fromborka

• Wieczorem uczestnicy Operacji 1001 Frombork wezmą udział w ogniskach z harcerzami, dzieląc się z nimi swoimi wspomnieniami

Sobota, 12 sierpnia:

• 11:00 uroczysty apel, otwarcie wyremontowanego placu Górników, pamiątkowe zdjęcie uczestników Zlotu

• 15:00 konferencja wspomnieniowa poprowadzona przez harcmistrza Jerzego Chrabąszcza, koncerty na placu Górników: Orkiestra ZHP z Tczewa, zespoły szantowe i harcerskie, „Wszyscy byliśmy harcerzami”

• 19:00 ognisko i wspólna kolacja z pokazami zdjęć i filmów

Niedziela, 13 sierpnia:

• 10:00 apel pożegnalny

• 11:00 msza święta, po której odbędzie się koncert organowy

Operacja 1001 Frombork była wieloletnią akcją Związku Harcerstwa Polskiego. Rozpoczęła się w roku 1966 i zakończyła w 1973, w tym roku obchodzimy 50. rocznicę jej zakończenia.

— Celem Operacji 1001 Frombork była pomoc w odbudowie zniszczonego wojną miasta, a także przygotowanie Fromborka do obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika, bo Wielki Astronom właśnie we Fromborku dokonał genialnego odkrycia i stworzył dzieło „O obrotach sfer niebieskich”, we Fromborku zmarł i został pochowany. W ramach Operacji 1001 Frombork przez siedem lat harcerze ze szkół budowlanych pracowali przy odbudowie miasta, w ramach praktyk, w okresie wakacji — opowiada Katarzyna Pawlicka.

I dodaje: — O zieleń w mieście dbali harcerze szkół leśnych, za to pozostali prowadzili usługi gastronomiczne, hotelarskie, medyczne, łączności, ślusarskie, stolarskie czy radiowo-telewizyjne. Były też koncerty, podczas których występowały harcerskie zespoły artystyczne.

Wszystkie powyższe działania miały służyć miastu — nie tylko jego mieszkańcom, ale również turystom odwiedzającym Frombork.

Liczby mówią same za siebie, skala Operacji była ogromna — w ciągu tych siedmiu lat we Fromborku aktywnie działało niemal 30 tysięcy harcerzy i harcerek.

— 2391 instruktorów i harcerzy za swoją pracę trwającą co najmniej trzy turnusy otrzymało najwyższe wyróżnienie, czyli tytuł Honorowego Obywatela Fromborka. Dziś najmłodsi uczestnicy Operacji mają już dorosłe dzieci, a ci najstarsi — zapewne wnuki i prawnuki. Od zakończenia akcji mija w tym roku 50 lat, czas więc się spotkać i powspominać dni młodości — mówi Katarzyna Pawlicka.

— Właśnie takie spotkanie pragniemy zorganizować w dniach 11-13 sierpnia. Niestety po tylu latach większość adresów uczestników Operacji nie jest już aktualna, wiele harcerek nosi już inne nazwiska, co też nie ułatwia ich odnalezienia. Dlatego, jeśli znają Państwo w swoim środowisku kogoś, kto brał udział w Operacji 1001 Frombork, prosimy o kontakt z Komendą Hufca ZHP Braniewo, ul. Armii Krajowej 9; mailowo na braniewo@zhp.pl, lub telefonicznie pod numerem 699 810 710 — przekazuje Katarzyna Pawlicka.





