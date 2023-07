Wypadek na Mazurskiej w Elblągu. Osobówka zderzyła się w policyjnym motocyklem

W piątek 21 lipca, przed południem, w Elblągu przy ul. Mazurskiej doszło do kolizji samochodu osobowego z policyjnym motocyklem. Do zdarzenia doszło około godziny 11 na wysokości oczyszczalni ścieków. Samochód osobowy marki Toyota zderzył się tam z policyjnym motocyklem. Poszkodowany policjant jest przytomny i znajduje się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.

Jak przekazała Komenda Miejska Policji w Elblągu, ranny w zdarzeniu to 27-letni policjant Wydziału Ruchu Drogowego. Z obrażeniami niezagrażającymi życiu przewieziono go do szpitala.





- Zdarzenie miało miejsce około godz. 11.00. Policjant kierujący oznakowanym motocyklem jadący od strony Suchacza w kierunku Elbląga, zderzył się z toyota corollą, kierowana przez 31-letnia kobietę (trzeźwa). Ta, jadąc od strony miasta skręcała w lewo i wymusiła pierwszeństwo na motocykliście. Na drodze panują utrudnienia w ruchu - przekazuje KMP Elbląg.