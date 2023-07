Elbląg: W Szpitalu Miejskim przy ul. Żeromskiego otworzono nowoczesny oddział psychiatryczny. Modernizacja obiektu kosztowała prawie 11,5 mln zł [ZDJĘCIA]

Zakończył się gruntowny remont drugiego piętra w Szpitalu Miejskim przy ul. Żeromskiego. Teraz znajduje się tam oddział psychiatryczny, który został przeniesiony z ul. Komeńskiego. Przygotowano tu miejsce dla 76 pacjentów. Modernizacja obiektu kosztowała prawie 11,5 mln zł, czyli o połowę więcej, niż pierwotnie zakładano.

— Jest to dla nas bardzo radosny dzień, gdyż kończymy kolejną inwestycję, zmieniającą oblicze naszego szpitala. Otwieramy bardzo nowoczesny oddział — oddział psychiatryczny, który jest częścią większego projektu pod nazwą „Podniesienia jakości i kompleksowości leczenia poprzez konsolidację usług zdrowotnych […] w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu” dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Nasz projekt niestety nie miał zbyt łatwego początku. Można nawet powiedzieć, że cały czas mieliśmy „pod górkę”. Zaczynaliśmy w 2020 roku — a wiadomo, wtedy był ten nieszczęsny covid — później wojna w Ukrainie, szalejąca inflacja a do tego jeszcze wykonawca zszedł nam z placu budowy. Byliśmy pełni obaw czy damy radę, ale realizacja tego projektu była możliwa, gdyż mieliśmy bardzo duże wsparcie ze strony organu tworzącego i pana prezydenta, za co bardzo serdecznie dziękujemy — mówił podczas uroczystego otwarci oddziału psychiatrycznego Mirosław Gorbczewski, dyrektor Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu.

Modernizacja oddziału psychiatrycznego miała początkowo kosztować 6 mln zł, jednak ostatecznie wartość finansowa tego projektu przekroczyła 11,400 tys. zł. 4,9 mln zł pozyskano z UE, a wsparcie ze strony miasta pod postacią dotacji i kredytów wyniosło 4,65 mln zł. Wkład własny szpitala to około 2 mln zł.

Na 2 tys. m kw. znalazły się sale dla chorych (64 miejsca dla pacjentów psychiatrycznych i 12 miejsc dla pacjentów detoksykacyjnych), pomieszczenia pielęgniarskie i lekarskie, izba przyjęć, a nawet palarnie, które są dozwolone na oddziale psychiatrycznym. Wszystkie pomieszczenia przeznaczone dla pacjentów i personelu medycznego zostały wykonane według wymaganych standardów medycznych, epidemiologicznych i budowlanych. W zakres prac modernizacyjnych weszło: wykonanie robót ogólnobudowlanych oraz instalacyjnych w zakresie elektrycznym, sanitarnym i wentylacji zgodnie z wymogami i normami w zakresie obiektów służby zdrowia.

Modernizacja oddziału psychiatrycznego to tylko część realizowanego w Szpitalu Miejskim projektu polegającego również na rozbudowie budynku szpitala poprzez rozbudowę bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni przy ul. Komeńskiego 35, a także modernizacji oddziałów: chirurgii dziecięcej, pediatrycznego (dzieci starsze i młodsze) i rehabilitacji kardiologicznej. W ramach inwestycji blok operacyjny zostanie połączony z budynkiem szpitala trzykondygnacyjnym łącznikiem komunikacyjnym z dwoma dźwigami.