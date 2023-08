Danuta Thiel-Melerska o fotografii w XIX wieku. Jak wyglądały pierwsze atelier?

LEKSYKON FOTOGRAFÓW

Ojcowie fotografii

Wynalazek fotografii oficjalnie ogłoszony 7 stycznia 1839 roku w Paryżu w Akademii Nauk i Akademii Sztuk Pięknych przez Franciszka Arago stał się dla całego świata niezwykle ważny.

19 sierpnia 1839 roku na uroczystym posiedzeniu Akademii Nauk w Paryżu wynalazek podarowano ludzkości, a zachwyt, jaki temu wynalazkowi towarzyszył, był ogromny.

Zaczęto z entuzjazmem fotografować osoby, krajobrazy, dzieła sztuki, budowle. Początkowo na miedzianych, posrebrzanych blaszkach wykonywano dagerotypie, nazywane tak od nazwiska swego wynalazcy Daguerre'a. Louis Daguerre urodził się 18 listopada 1787 w Cormeilles-en-Paris, zmarł 10 lipca 1851 w Bry-sur-Marne – był francuskim malarzem i scenografem. Razem z Josephem Nicéphore Nièpce wynalazł sposób na wytwarzanie jednorazowego obrazu na posrebrzanych płytkach miedzianych.

Początkowo dagerotypia zyskała na popularności, ale już od około 1850 roku została wyparta poprzez metody uzyskiwania fotografii na papierze.

Uważani za ojców obecnej fotografii są: Joseph Nicéphore Niépce, Louis Daguerre i William Henry Fox Talbot. Ostatnio coraz częściej wymieniany jest także Hippolyte Bayard. Nazwiska można by mnożyć, ale wynalazki wyżej wymienionych ludzi przyczyniły się do powstania i znacznego rozwoju fotografii.

Atelier w XIX wieku

Od około połowy XIX wieku nie można było już z architektury miast wyprzeć widoku atelier fotograficznych. Początkowo przyjezdni dagerotypiści instalowali swoje atelier w zajazdach lub ogródkach kawiarnianych. Restauratorzy udostępniali bardzo chętnie swoje pomieszczenia, co stanowiło dla nich dodatkową reklamę i podnosiło atrakcję lokalu.W późniejszym czasie wiele zakładów znajdowało w domach czynszowych na najwyższych piętrach. Tam budowano najczęściej tzw. szklane altany. Jednakże dobrze prosperujący fotograf po paru latach budował własny dom, w którym mieszkał, a na górnym piętrze urządzał atelier.

Konkurencja była bardzo duża i trzeba było zwrócić na swój zakład uwagę klientów poprzez wyrazistą reklamę. Na rewersach fotografii umieszczano ozdobne litografie mające ukazać świetność fotografów, podkreślić ich umiejętności i tytuły np. nadwornego fotografa.

Niektórzy fotografowie brali udział w wystawach rzemieślniczo-artystycznych, gdzie otrzymywali odznaczenia, którymi nie omieszkali się pochwalić, co podnosiło znacznie rangę atelier.

Do około 1860 roku, do czasu rozpowszechnienia się kolodionowej „mokrej” płyty, fotografowanie traktowano jako dodatkowy zarobek. Dopiero po uproszczeniu techniki około 1870 roku i kiedy wśród społeczeństwa wzrosło zapotrzebowanie na posiadanie własnego zdjęcia, możliwe było wykonywanie jednego tylko zawodu.Początkowo fotografami zostawali ludzie z artystycznym i technicznym wykształceniem, jak malarze, nauczyciele rysunku, litografowie, grawerzy, aptekarze czy chemicy. Byli to ludzie wszechstronnie wykształceni, którym nieobca była wiedza z nauk ścisłych i sztuki.