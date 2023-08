We wsi tuż przy granicy z obwodem królewieckim odnaleziono zwłoki

Jarzeń — niewielka wieś w powiecie braniewskim, w gminie Lelkowo. To właśnie tutaj 1 sierpnia przed południem odnaleziono ludzkie zwłoki. Informację potwierdziła rzeczniczka prasowa braniewskiej policji.

Informację podało TVP Info, przekazując, że o sytuacji poinformował portal jeden z jego czytelników. Według jego relacji w pobliżu oddalonej o niecałe trzy kilometry od granicy z rosyjskim obwodem królewieckim wsi odnaleziono ludzie zwłoki.

— Otrzymaliśmy zgłoszenie o zwłokach w gminie Lelkowo na terenie leśnym. Na miejsce udali się policjanci — mówiła cytowana przez TVP Info st. post. Justyna Romańczuk z Komendy Powiatowej Policji w Braniewie.

W rozmowie z nami st. post. Justyna Romańczuk z KPP Braniewo potwierdziła, że ujawnione we wsi Jarzeń ciało znajdowało się już w stanie rozkładu. Policji udało się już ustalić tożsamość denata — to mieszkaniec gminy Lelkowo. Czynności, które mają na celu wyjaśnienie tego, jak doszło do zgonu mężczyzny, trwają. Na tę chwilę nie ma informacji na temat tego, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.

Początkowo podawano, że ciało było rozczłonkowane, ale st. post. Justyna Romańczuk dementuje te informacje.

— Nasz czytelnik zwraca uwagę, że to kolejne zwłoki odnalezione w ostatnim czasie we wsi Jarzeń. Jak podawały w sobotę lokalne media, w jednym z domów znaleziono tam zakrwawione zwłoki 62-letniego mężczyzny. Sprawę wyjaśnia prokuratura — przekazuje TVP Info, wyjaśniając, że według słów st. post. Justyny Romańczuk z KPP Braniewo, policja na tę chwilę nie łączy tych dwóch zdarzeń.