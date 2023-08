Elbląg: Kobieta i dziecko "uwięzieni" na peronie. Sytuację wyjaśniają Polskie Linie Kolejowe

Jedna z naszych Czytelniczek była ostatnio świadkiem, jak kobieta i dziecko poruszające się na wózku inwalidzkim zostali "uwięzieni" na trzecim peronie dworca kolejowego w Elblągu. Dziennik Elbląski zwrócił się do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o wyjaśnienie tej sytuacji.

Budynek dworca PKP w Elblągu powstał w latach 1845-1847, przebudowany został w 1937, a w 1999 roku — z okazji pielgrzymki Jana Pawła II do Elbląga — zbudowano przejście podziemne umożliwiające przejście na Zatorze.

Modernizacja, którą budynek przeszedł w latach 2010-2011, kosztowała 5,5 mln zł, a uroczyste otwarcie zmodernizowanego budynku dworca PKP nastąpiło 30 grudnia 2011 roku.

Jak wynika z danych portalu statystycznego Urzędu Transportowego Kolejowego, w roku 2021 wymiana pasażerska na dworcu PKP w Elblągu wyniosła 803 tys. osób, czyli 2,2 tys. dziennie, co dało jej 87. miejsce w Polsce.

Może nie jest to dobry wynik, ale pasażerowie — elblążanie i elblążanki oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości — wciąż chętnie korzystają z przejazdów oferowanych przez PKP — dla wielu osób jest to opcja bardziej ekonomiczna, niż podróżowanie autobusem.

Tak jest między innymi w przypadku jednej z naszych Czytelniczek, która zgłosiła się do redakcji Dziennika Elbląskiego z prośbą o nagłośnienie sytuacji, która ją ostatnio spotkała. Ale od początku — w czwartek 27 lipca do naszej redakcji zgłosiła się 75-letnia mieszkanka Elbląga, która opisała w rozmowie z nami sytuację, która spotkała ją tego samego dnia (27.07.2023) na dworcu PKP w Elblągu.

Kobieta jest schorowana, regularnie dojeżdża do specjalistów do Gdańska, niestety dworzec w Elblągu nie do końca jest przystosowany do potrzeb osób nie w pełni sprawnych — schody prowadzące na perony są strome, a podjazdów dla wózków i wind niestety nie ma.

Nasza rozmówczyni była w czwartek 27 lipca świadkiem, jak na trzecim peronie „uwięziona” została kobieta z dzieckiem poruszającym się na wózku inwalidzkim — przejście z poziomu szyn nie było bowiem dostępne.

Uspokajamy jednak — jak informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., sytuacja była jednorazowa.

— Na przejściu dla pieszych w poziomie szyn, które na stacji Elbląg zapewnia dostęp na perony osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, 27 i 28 lipca prowadzone były prace związane z wymianą podkładów w torze znajdującym się bezpośrednio w tym przejściu. Prace zostały już zakończone — wyjaśnia Przemysław Zieliński.

Z przejścia w poziomie szyn — jak doprecyzowuje Przemysław Zieliński — mogą korzystać wszyscy pasażerowie, którzy mają taką potrzebę.