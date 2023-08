Czy grzywna może być wysoka? Może… Nieodpowiedzialny kierowca został ukarany

Przekonał się o tym pewien 28-latek, którego policjanci zatrzymali przy ul. Browarnej. Mężczyzna ma teraz zapłacić grzywnę w wysokości 4500 złotych, dostał również sądowy zakaz kierowania pojazdami na rok i 6 miesięcy.

Jak doszło do skazania? Mężczyzna był kontrolowany przez policjantów przy ul. Browarnej, gdy jechał swoim Audi. W trakcie kontroli okazało się, że ma on w organizmie 0,26 promila alkoholu (wykroczenie) oraz nie posiada uprawnień do kierowania.

Wniosek trafił do sądu, a ten skazał 28-latka na grzywnę oraz zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów przez najbliższe półtora roku. Jego złamanie będzie przestępstwem zagrożonym karą do 5 lat pozbawienia wolności.

KMP Elbląg