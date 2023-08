Wracamy do tematu: Jaka przyszłość czeka Górę Chrobrego?

Gmina Miasto Elbląg zamierza przeznaczyć do dzierżawy grunty miejskie położone przy ul. Bolesława Chrobrego, Marymonckiej, Łęczyckiej i Wschodniej. — Zależy nam na utrzymaniu funkcji rekreacyjno-sportowej Góry Chrobrego — przekazują władze miasta. Ogłoszenie przetargu na dzierżawę planowane jest na wrzesień tego roku.

Temat Góry Chrobrego wraca w Elblągu co jakiś czas.

W 2010 roku — przypomnijmy — Przedsiębiorstwo Turystyczne Góra Chrobrego wydzierżawiło od miasta stok, zajęło się budową infrastruktury wyciągu narciarskiego i systemów zaśnieżania, co wiązało się z inwestycją rzędu 6 mln złotych, ale przez niesprzyjającą pogodę firma musiała inwestować coraz więcej pieniędzy. W 2018 roku przedsiębiorstwo wprost przyznało, że nie uruchomi stoku w kolejnym sezonie.

Po tej informacji pojawił się pomysł, żeby elbląski samorząd przejął wyciąg narciarski. Pod petycją podpisało się 3,5 tysiąca osób. Na mocy ustaleń zespołu negocjacyjnego samorząd chciał odkupić infrastrukturę stoku za 1,3 mln złotych netto w trzech rocznych ratach, jednak rozmowy na ten temat z PT Góra Chrobrego utknęły w martwym punkcie w kwietniu 2018 roku, gdy ówczesna Rada Miejska głosami klubu PiS nie zgodziła się, by ten temat był głosowany na sesji.

Pod koniec stycznia 2019 roku komornik sądowy zajął wszystkie urządzenia, które stanowiły własność PT Góra Chrobrego. Prezydent Elbląga chciał, by podczas marcowej sesji elbląscy radni wyrazili zgodę no to, by to miasto przejęło nakłady na nieczynnym już stoku. Wartość znajdującego się na Górze Chrobrego sprzętu miała zostać wyceniona. Jednak podczas marcowej sesji prezydent Wróblewski złożył wniosek do radnych o wycofanie projektu uchwały i przeniesienie jej do porządku obrad kolejnej sesji.

Radni postanowili ponownie przyjrzeć się Górze Chrobrego w listopadzie 2019 roku. Przygotowany projekt uchwały dotyczący nabycia nakładów niezbędnych do funkcjonowania stacji i stoków narciarskich na Górze Chrobrego został zdjęty z programu sesji. W zamian radni głosowali nad projektem uchwały w sprawie realizacji zadania związanego z popularyzacją sportu zimowego w zakresie narciarstwa zjazdowego...

Temat Góry Chrobrego znowu wraca. Więcej na ten temat przeczytasz w najnowszym wydaniu Dziennika Elbląskiego. Papierowe wydanie gazety dostępne jest w sprzedaży przez cały tydzień. Szukaj nas w salonach prasowych, sklepach, na pocztach i stacjach Orlen. W wersji elektronicznej Dziennik Elbląski znajdziesz na www.kupgazete.pl.



