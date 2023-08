Gdańsk wyprzedził Warszawę. Stolica nie jest już największym miastem w Polsce

Największym miastem w Polsce — z powierzchnią równą 683 km kwadratowe — jest Gdańsk, Warszawa zajmuje dopiero drugie miejsce na podium. Wszystko za sprawą granicy Gdańska, która do tej pory kończyła się na linii brzegowej, a teraz rozciąga się do linii podstawowej morza terytorialnego.

Powierzchnia Gdańska wynosi obecnie 683 km kwadratowe i czyni go pierwszym pod względem wielkości miastem w Polsce. Dotychczasowy lider — Warszawa z powierzchnią 517 km kwadratowych — zajmuje drugie miejsce na podium.

Trzecim największym miastem w Polsce jest Gdynia — 391 km kwadratowych, która prześcignęła Kraków — 327 km kwadratowych.

Rosnąca powierzchnia Pomorza to wynik zmian dostosowywania polskich przepisów do Konwencji ONZ o prawie morza, która zakłada, że granice miejscowości mają sięgać do tzw. linii podstawowej morza terytorialnego.



Jak prezentuje się lista 10 największych polskich miast?

Sprawdź, jakie są największe miasta w Polsce. Oto lista 10 największych miast w Polsce:

1. Gdańsk

2. Warszawa

3. Gdynia

4. Kraków

5. Szczecin

6. Łódź

7. Wrocław

8. Zielona Góra

9. Poznań

10. Świnoujście

Największe miasta w województwie warmińsko-mazurskim:

Jakie są największe miasta w województwie warmińsko-mazurskim? Oto 15 największych miejscowości na Warmii i Mazurach:

1. Olsztyn — 88,33 km²

2. Elbląg — 79,82 km²

3. Iława — 21,88 km²

4. Ełk — 21,05 km²

5. Mrągowo — 14,81 km²

6. Lidzbark Warmiński — 14,4 km²

7. Ostróda — 14,15 km²

8. Giżycko — 13,72 km²

9. Braniewo — 12,41 km²

10. Bartoszyce — 11,79 km²

11. Olecko — 11,62 km²

12. Działdowo — 11,47 km²

13. Pasłęk — 11,39 km²

14. Nowe Miasto Lubawskie — 11,37 km²

15. Węgorzewo — 10,87 km²