Wyburzą pawilony i wybudują osiedle? Jaka przyszłość czeka miasteczko handlowe przy czołgu?

Co dalej z miasteczkiem handlowym przy czołgu? Dziś działalność gospodarcza prowadzona jest już jedynie w kilku boksach. Nieoficjalnie mówi się, że w przyszłości powstanie tu osiedle mieszkaniowe. Miasto zaprzecza. Nie wiadomo jednak, jak zagospodarowane zostanie miejsce po wyburzonych pawilonach.

Niezmiennie od kilku lat kolejni przedsiębiorcy prowadzący działalność w boksach znajdujących się przy Armii Krajowej zamykają je. Miasteczko handlowe przy czołgu postało w latach 90. Przegrało nie tylko ze względu na powstające duże sieci handlowe, ale i lokalizację, która po remoncie alei Armii Krajowej jest już dla klientów „nie po drodze”. Drobni przedsiębiorcy przy ogromnych kosztach swoich działalności nie mogą konkurować w kwestii cen z supermarketami. A klient często idzie i kupuje tam, gdzie jest po prostu taniej. Często też wybiera miejsce, w którym bez zbędnego chodzenia zaopatrzy się we wszystkie potrzebne rzeczy. Tego w miasteczku koło czołgu nie można już zrobić. Problemem jest też brak dostatecznej ilości miejsc parkingowych w tym miejscu. Klienci są coraz bardziej wygodni, nie chcą tracić czasu na szukanie miejsca do parkowania, wolą pojechać tam, gdzie nie ma z tym kłopotu.

Przetrwali tylko najwytrwalsi

Działka, na której znajdują się pawilony handlowe, należy do ZBK. Według ich ewidencji obecnie tylko w 28 spośród 87 pawilonów prowadzona jest działalność gospodarcza. Choć według naszych informacji faktycznie funkcjonujących boksów jest znacznie mniej. Naliczyliśmy dziesięć pawilonów, w których rzeczywiście prowadzona jest działalność gospodarcza.

W miasteczku handlowym koło czołgu swoje usługi wciąż świadczy krawiec i szewc. Jest tu też punkt prasowy, sklepy z bielizną, odzieżą, chemią z Niemiec, wędlinami, warzywami i owocami. W jednym z pawilonów kupimy też papierosy, a w innym uszczelki. I na tym koniec.

Przed laty, wybierając się na zakupy w to miejsce, można było zaopatrzyć się w wiele artykułów. Dziś miasteczko handlowe stało się niemal miasteczkiem widmo. I nie ma już chyba nadziei na ożywienia tego miejsca.

— Podejmowane próby wydzierżawienia wolnych pawilonów handlowych nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, nie było zainteresowania prowadzeniem działalności w tym obszarze miasta — przekazuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Elblągu.

W ostatnim czasie ZBK postanowiło uporządkować działalność handlową na tym terenie. Jak twierdzi, w celu zintegrowania miejsc handlu dzierżawców w jednej części miasteczka handlowego. Niektóre z pawilonów mają zostać rozebrane.

— Prowadzę tu swoją działalność od ponad 20 lat. Rosnące koszty sprawiają jednak, że nie wiem, jak długo przetrwam w tym miejscu i czy będzie mnie w ogóle stać, by tu jeszcze być. Kiedyś za prąd płaciłem 250, dziś 600 zł. Od nowego roku wzrosną też opłaty za ZUS. Nasze państwo nie jest przychylne małym przedsiębiorcom i rzemieślnikom. Obecna polityka prowadzi do tego, by zawody takie jak mój odeszły w zapomnienie — mówi nam krawiec, którego czeka przeprowadzka do pawilonu znajdującego się naprzeciwko Medycyny Pracy. Ten, w którym obecnie prowadzi dzielność, został przeznaczony do rozbiórki. Przeprowadzka czeka również szewca.

Uporządkowanie działalności handlowej w tym miejscu sprawi, że na klientów będą czekać dwa rzędy czynnych pawilonów. Przypomnijmy, że jest ich obecnie zaledwie dziesięć.

Zburzą pawilony i co dalej?

Od jednego z przedsiębiorców prowadzących działalność handlową dowiedzieliśmy się, że planuje się wyburzyć część pawilonów, aby w przyszłości powstał tu budynek mieszkalny. Jednak teren, na którym posadowione są nieużytkowane pawilony, przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście – Północ w Elblągu pod teren zieleni publicznej urządzonej.

— Z tego powodu nie ma planów na jego zbycie. Po wykonaniu prac rozbiórkowych nieużytkowanej części pawilonów handlowych teren zostanie uporządkowany zgodnie z jego przeznaczeniem — twierdzi Łukasz Mierzejewski.

I informuje: — Prace porządkowe zostały podzielone na etapy, w tym roku nastąpi uwolnienie użytkowanych pawilonów. Właściciele zostaną przeniesieni do części, gdzie odbywa się handel. Termin zakończenia prac planowany jest do 31.08.2023 r. Natomiast rozbiórka nieużytkowanej części kompleksu nastąpi w przyszłym roku.

Jak twierdzi elbląski ratusz, pomimo porządkowania działalności handlowej na tym terenie wciąż można nawiązać nowe umowy dzierżawy, w tej części kompleksu pawilonów, która jest przeznaczona do dalszego użytkowania. W najbliższym okresie ma również zostać przeprowadzone postępowanie przetargowe na dzierżawę ośmiu pawilonów handlowych.