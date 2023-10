Elbląg najbardziej „zadłużonym” miastem regionu. Niewiele lepiej jest w powiecie braniewskim

Na koniec 2022 roku, według danych Krajowego Rejestru Długów, Polacy mieli 44,4 mld zł długów. Średnie zadłużenie Polaków, według danych Krajowego Rejestru Długów, wynosi 20 tys. zł. Ale nie w każdym regionie kraju jest ono takie samo. Są miejsca na mapie Polski, gdzie na jednego mieszkańca przypada 46 tys. zł przeterminowanych zobowiązań finansowych. Jest też miasto na prawach powiatu, w którym co 6. osoba widnieje w KRD.

— Niespłacone raty kredytów i pożyczek, przeterminowane rachunki za telefon, telewizję, internet, mieszkanie, prąd czy gaz, zaległe alimenty i opłaty sądowe zgromadziło 2,3 mln dłużników z całej Polski. Przekładając to na statystyki GUS dotyczące liczby ludności w powiatach na koniec 2022 roku, okazuje się, że w niektórych miejscach naszego kraju zagęszczenie dłużników było wyższe niż w innych. Są też powiaty i miasta na prawach powiatu, w których 1000 mieszkańców ma do spłacenia miliony złotych — podają przedstawiciele KRD w raporcie za 2022 rok.

Pierwszą dziesiątkę najbardziej zadłużonych miast na prawach powiatu otwiera Wałbrzych w województwie dolnośląskim, gdzie zadłużenie w przeliczeniu na 1 tys. mieszkańców wynosi niemal 4 mln zł.

— Średnie zadłużenie jednego dłużnika to 23,7 tys. zł. Największy w całym kraju jest też tam odsetek dłużników wśród wszystkich mieszkańców 16,67 proc. — Oznacza to, że co 6. mieszkaniec Wałbrzycha jest wpisany do KRD — oblicza prezes Krajowego Rejestru Długów Adam Łącki.

Jeśli chodzi o Warmię i Mazury, to na największą kwotę zadłużeni są mieszkańcy Elbląga. Ich długi wynoszą w sumie 2,09 mln zł. Spore długi mają mieszkańcy powiatu braniewskiego – 1,8 mln zł, a powiatu elbląskiego – 1,6 mln zł.

Poruszając kwestię zadłużenia, warto przypomnieć dane dotyczące opłacania rachunków. Najsumienniej rachunki płacą mieszkańcy Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego – wynika z rankingu rzetelności przygotowanego przez Krajowy Rejestr Długów i Rzetelną Firmę. Najgorszą ocenę otrzymali konsumenci z Dolnego Śląska, Warmii i Mazur oraz Pomorza.



Zadłużenie na Warmii i Mazurach

1. Miasto Elbląg. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 2 091 755 zł. Liczba dłużników: 11 828. Średnie zadłużenie: 20 084 zł.

2. Powiat braniewski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 840 017 zł. Liczba dłużników: 3 492. Średnie zadłużenie: 19 945 zł.

3. Powiat elbląski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 650 335 zł. Liczba dłużników: 4 652. Średnie zadłużenie: 19 375 zł.

4. Powiat kętrzyński. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 635 486 zł. Liczba dłużników: 4 581. Średnie zadłużenie: 20 633 zł.

5. Powiat mrągowski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 583 801 zł. Liczba dłużników: 3 367. Średnie zadłużenie: 22 513 zł.

6. Powiat ostródzki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 572 617 zł. Liczba dłużników: 8 081. Średnie zadłużenie: 19 411 zł.

7. Powiat bartoszycki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 548 358 zł. Liczba dłużników: 4 028. Średnie zadłużenie: 20 458 zł.

8. Powiat gołdapski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 515 609 zł. Liczba dłużników: 1 736. Średnie zadłużenie: 21 955 zł.

9. Powiat ełcki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 499 701 zł. Liczba dłużników: 5 467. Średnie zadłużenie: 24 310 zł.

10. Powiat lidzbarski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 463 881 zł. Liczba dłużników: 2 932. Średnie zadłużenie: 19 242 zł.

11. Powiat giżycki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 443 833 zł. Liczba dłużników: 3 690. Średnie zadłużenie: 21 136 zł.

12. Powiat olecki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 429 129 zł. Liczba dłużników: 2 303. Średnie zadłużenie: 19 995 zł.

13. Miasto Olsztyn. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 376 439 zł. Liczba dłużników: 10 994. Średnie zadłużenie: 21 060 zł.

14. Powiat nidzicki. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 301 155 zł. Liczba dłużników: 2 445. Średnie zadłużenie:16 320 zł.

15. Powiat olsztyński. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 282 723 zł. Liczba dłużników: 8 185. Średnie zadłużenie: 20 303 zł.

16. Powiat działdowski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 231 322 zł. Liczba dłużników: 4 086. Średnie zadłużenie: 18 659 zł.

17. Powiat iławski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 188 829 zł. Liczba dłużników: 6 095. Średnie zadłużenie: 17 597 zł.

18. Powiat szczycieński. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 184 258 zł. Liczba dłużników: 4 403. Średnie zadłużenie: 17 983 zł.

20. Powiat węgorzewski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 171 855 zł. Liczba dłużników: 1 328. Średnie zadłużenie: 18 586 zł.

21. Powiat piski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 118 531 zł. Liczba dłużników: 3 219. Średnie zadłużenie: 18 255 zł.

22. Powiat nowomiejski. Zadłużenie na 1000 mieszkańców: 1 068 958 zł. Liczba dłużników: 2 616. Średnie zadłużenie: 17 248 zł.