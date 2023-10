Koncert Kopernikowski we Fromborku. Odbierz bezpłatne zaproszenia

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki zaprasza na "Koncerty kopernikańskie", które odbędą się w trzech miastach, a są to: Frombork, Bydgoszcz i Toruń. Koncert w Archikatedrze we Fromborku zaplanowano na czwartek 16 listopada. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 19:00.

CO: Koncert Kopernikański

GDZIE: Frombork

KIEDY: 16 listopada

Wykonawcy: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Pomorskiej, Marek Pijarowski — dyrygent, Bomsori Kim — skrzypce, Marcin Zdunik — wiolonczela, Rafał Blechacz — fortepian. Repertuar: Wolfgang Amadeus Mozart – Symfonia „Jowiszowa” nr 41 C-dur KV 551, Ludwig van Beethoven – Koncert potrójny C-dur op. 56.

Bezpłatne zaproszenia na koncert czekają na stronie internetowej: filharmonia.bydgoszcz.pl/kalendarz/w-roku-kopernika-frombork/

— Symfonia “Jowiszowa” C-dur Wolfganga Amadeusa Mozarta to jedno z najdoskonalszych dzieł kompozytora, stanowiące ukoronowanie jego twórczości symfonicznej. Przydomek „Jowiszowa” został jej nadany przez niemieckiego impresario Johanna Petera Salomana od imienia rzymskiego boga nieba, burzy i deszczu – Jowisza – ze względu na jej zdecydowany i triumfalny wręcz charakter słyszalny już od pierwszych taktów.



Koncert potrójny C-dur op. 56 na fortepian, skrzypce i wiolonczelę powstał w roku 1803. Kompozytor zadedykował go swojemu protektorowi, a zarazem uczniowi – Josephowi Franzowi von Lobkowitzowi. Dzieło to jest pogodne w nastroju, a jednocześnie uroczyste — przekazują organizatorzy wydarzenia.