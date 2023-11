Top 10 książek na jesienne wieczory. Najlepsze kryminały, thrillery, romanse i nie tylko!

1. Piotr Gajdziński „Sierociniec janczarów”

Misterna, intrygująca fabuła sięgająca głęboko w przeszłość, nieustępliwy dziennikarz dążący do prawdy oraz trzy pozornie niepowiązane ze sobą wątki, które opowiadają przerażającą historię. A ich wspólnym mianownikiem jest zło. Misterna, intrygująca fabuła sięgająca głęboko w przeszłość, nieustępliwy dziennikarz dążący do prawdy oraz trzy pozornie niepowiązane ze sobą wątki, które opowiadają przerażającą historię. A ich wspólnym mianownikiem jest zło.

Tak brzmi zapowiedź najnowszej powieści Piotra Gajdzińskiego „Sierociniec janczarów” – pierwszego z dwóch zaplanowanych tomów serii. Wcześniej autor napisał biografię Edwarda Gierka, Wojciecha Jaruzelskiego, Władysława Gomułki, książkę o Józefie Piłsudskim oraz „Anatomię zbrodni nieukaranej” traktującą o konsekwencjach braku rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Wcześniej publikował do gazet, takich jak „Wprost”, „Rzeczpospolita”, „Polityka” czy „Tygodnik Powszechny”.

Demony przeszłości odżywają, gdy spokojnym miasteczkiem wstrząsa brutalna zbrodnia… Do Wolsztyna, niewielkiej miejscowości w zachodniej Wielkopolsce, na zjazd z okazji rocznicy matury przyjeżdża dziennikarz Rafał Terlecki. Paweł Zdanowski, jeden z dawnych szkolnych kolegów, próbuje go zainteresować sprawą brutalnego morderstwa popełnionego w miasteczku dwa lata wcześniej.

Ofiarą była szesnastoletnia Jola – jej zmasakrowane, pozbawione oczu i uszu ciało znaleziono na terenie ogródków działkowych. Zabójca trafił do więzienia, ale Zdanowski jest przekonany, że ta wstrząsająca historia ma szersze tło i sięga czasów przedwojennych. Wkrótce na jaw wychodzą przerażające fakty z przeszłości wielkopolskiego miasteczka. W toku dziennikarskiego śledztwa Terlecki odkrywa, że przed kilkudziesięciu laty w Wolsztynie dochodziło do zbrodni łudząco przypominających morderstwo szesnastolatki. Sytuacja się komplikuje, bo wśród archiwalnych dokumentów Rafał natrafia na dobrze znane mu nazwiska: Zdanowski i… Terlecki. Jaką rolę w całej tej historii mógł odegrać jego własny ojciec? Jakie znaczenie dla śledztwa mają losy pewnego opętanego księdza, a wreszcie: co wykonane na początku ubiegłego stulecia płaskorzeźby mogą mieć wspólnego z zabójstwem z 2016 roku? Prawda okazuje się szokująca.

2. Małgorzata Oliwia Sobczak „Ona i dom, który tańczy”

Trzy kobiety, których losy są ze sobą nierozerwalnie połączone. Dom na Żuławach, w którym krzyżują się wszystkie te historie. Przeczytacie o nich w książce Małgorzaty Oliwii Sobczak „Ona i dom, który tańczy”.

Jest to jedna z tych powieści, które zostają w głowie na dłużej. Do tego umiejscowiona w niesamowitej, tajemniczej krainie, jaką są pobliskie Żuławy. Autorka na co dzień zajmuje się badaniami naukowymi oraz pracami rozwojowymi w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych. Historia i kultura Żuław stały się przedmiotem jej zainteresowań, o czym świadczy również fakt, że należy do Stowarzyszenia Kochamy Żuławy.

Powieść opowiada historię trzech kobiet: babci, matki oraz córki, których losy nieodwołalnie zostały ze sobą złączone. Przemieszczając się w czasie, przeczytamy o miłości, muzyce, fatum i chorobie samotności, która trawi dusze bohaterek.

W swojej książce „Ona i dom, który tańczy” Małgorzata Oliwia Sobczak zabiera nas do niezwykłego domu w Drewnicy na Żuławach, gdzie prawda miesza się z fikcją. Poznajemy go oczami Iwy – jednej z bohaterek powieści, która powraca do tego domu po latach i odkrywa tajemnice rzucające nowe światło na historię rodzinną. Pragnie zrozumieć motywy kierujące jej bliskimi i złożyć w logiczną całość wydarzenia z przeszłości. Co z tego wyniknie?

3. Terri Parlato „Wszystkie mroczne miejsca”

Poprzedniego wieczoru Molly Bradley świętowała razem z mężem i grupą bliskich przyjaciół jego czterdzieste urodziny. Rano znajduje Jaya w gabinecie… zamordowanego.

Kto i dlaczego chciałby zabić jej ukochanego męża i cenionego w środowisku psychologa? Na jaw wychodzą sekrety skrywane przez Jaya i jego przyjaciół – również tych, którzy świętowali z nim na noc przed śmiercią… Na światło dzienne wychodzi też przeszłość żony, o której wiedział tylko mąż. Czy tajemnice skrywane we "Wszystkich mrocznych miejscach" doprowadzą do kolejnej tragedii?

„Wszystkie mroczne miejsca” to sprytnie skonstruowany i dynamicznie spleciony fabularnie debiut nowej mistrzyni suspensu Terri Parlato, w którym morderstwo ujawnia mroczne sekrety skrywane latami wśród grupy bliskich przyjaciół. Autorka stawia przed trudnym zadaniem odkrycia prawdy dwie obce sobie kobiety, które zaczyna łączyć ze sobą dążenie do poznania zachłannie skrywanych do tej pory tajemnic. Czy zdążą, zanim powtarzane od lat kłamstwa zaczną zbierać nowe żniwo? Przekonajcie się sami, sięgając po ten porywający i mrożący krew w żyłach thriller.

4. Wioletta Piasecka „Narzeczona dla milionera”

Powieść zaczyna się w restauracji Amore nad jeziorem Niegocin w Giżycku, gdzie od 10 lat mieszka główna bohaterka, Natasza. Restauracja należy do jej partnera, Dariusza, któremu pomaga w prowadzeniu jego interesu. Niestety ich relacja przeżywa kryzys, a dziewczyna postanawia wrócić do Fromborka, czyli w swoje rodzinne strony, do swojej babci. Tam musi się zmierzyć z bolesną tajemnicą sprzed lat.

W międzyczasie poznajemy elblążanina Szymona – właściciela stolarni Dobry Styl, okrzykniętego przez media młodym milionerem. Ponieważ odnosi coraz większe sukcesy i do tego jest przystojny, to w swojej firmie nie może opędzić się od kobiet, które rywalizują o jego względy. W wyniku rozwoju stolarni właściciel zaczyna rekrutację nowych pracowników. I tak na ogłoszenie o pracę trafia Natasza, która postanawia się tam zatrudnić, i w ten sposób drogi jej i milionera się krzyżują.

Czy da się połączyć dwa tak różne od siebie światy? Jak minione wydarzenia wpłyną na rodzinne relacje Nataszy i budzącą się miłość? Czy duchy przeszłości pozwolą jej z nadzieją patrzeć w przyszłość? Czego tak naprawdę obaj bohaterowie chcą od życia, by być szczęśliwi?

5. Catherine Reiss „Pokój już na ciebie czeka”

Osiemnastoletnia Anna budzi się w dziwnym pokoju i nie pamięta, jak się tam znalazła. Jakie mroczne tajemnice w sobie kryje to miejsce? Dowiesz się tego, czytając „Pokój już na ciebie czeka” – hipnotyzujący thriller psychologiczny autorstwa Catherine Reiss.

Polska autorka thrillerów psychologicznych Catherine Reiss pochodzi z Kozienic, a od kilku lat mieszka w powiecie działdowskim w gminie Rybno. Ważne są dla niej zagadnienia zdrowia psychicznego, wspieranie go i kultywowanie tolerancji dla osób chorych. Poprzez swoją twórczość stara się nakłonić do głębszych refleksji dotyczących kondycji dzisiejszego świata, a także istotnych z jej punktu widzenia problemów społecznych oraz psychologicznych. Zadebiutowała w czerwcu 2022 roku thrillerem psychologicznym „Fetor”, który przez czytelników został określony mianem „przerażającego studium ludzkiej samotności”.

Akcja powieści „Pokój już na ciebie czeka” rozpoczyna się od momentu, gdy osiemnastoletnia Anna Miruć budzi się w tajemniczym pokoju. Zupełnie nie pamięta, jak do niego trafiła, jednak miewa prześwity z przeszłości i wspomnienia. Razem z nią w pomieszczeniu znajduje się Lola, która zachowuje się co najmniej dziwnie. Choć jej fizyczność wskazuje, że jest rówieśniczką Anny, opisuje siebie jako dwunastoletnią dziewczynkę, a na łóżku trzyma kolekcję pluszowych maskotek pozbawionych oczu. Inna mieszkanka ośrodka – Eris, która wydaje się chodzącą dobrocią – oprowadza Annę po „domu” i zapoznaje z panującymi zasadami.

Główna bohaterka poznaje też inne koleżanki, które łączy jedno – trauma z przeszłości, która całkowicie odbiła się na ich egzystencji. Równocześnie ktoś z zewnątrz pragnie mieć Annę tylko dla siebie i przygotowuje dla niej specjalnie wygłuszone pomieszczenie.

Co dzieje się naprawdę, a co stanowi wytwór wyobraźni bohaterki? Co takiego zrobiła Anna, że znalazła się w tym miejscu? Kim są osoby, które jej towarzyszą? Kto pragnie mieć Annę tylko dla siebie?

6. Wiktoria Korzeniewska „Czerwona baśń”

Wiktoria Korzeniewska zaprasza nas do mrocznego świata, w którym baśń o Czerwonym Kapturku splata się z opowieścią o przerażającej Babie Jadze oraz ze słowiańskimi motywami. Tylko dla starszych czytelników.

Baśnie wielu z nas kojarzą się z opowiadaniami dla dzieci, w których dobro zawsze zwycięża i wszystko kończy się szczęśliwie. Jednak wiadomo nie od dziś, że ich pierwotne wersje – chociażby te braci Grimm – były nieco mroczniejsze i często w brutalny, wręcz krwawy sposób pokazywały zło tego świata.

Powieść Wiktorii Korzeniewskiej – absolwentki filologii rosyjskiej i twórczyni bloga książkowego SLAVICBOOK.pl – została napisana w duchu oryginalnych wersji znanych nam klasycznych baśni. Inspirację do tej mrocznej, ale zarazem magicznej historii stanowią baśń o Czerwonym Kapturku, postać Baby Jagi oraz słowiańskie wierzenia – motywy co prawda znane, jednak z ich połączenia autorka stworzyła coś zupełnie nowego, czyli „Czerwoną baśń”.

„Czerwona baśń” to bardzo udana reinterpretacja znanych baśni, która oczaruje każdego miłośnika słowiańskiego folkloru. Czuć w niej powiew magii i zapach lasu. Warto, choć na chwilę zanurzyć się w tym niesamowitym świecie wykreowanym przez Wiktorię Korzeniewską.



7. Lech Słodownik „Spacerkiem po Elblągu”

„Spacerkiem po Elblągu” to owoc ciężkiej, 11-letniej pracy Lecha Słodownika. Autor zabiera nas na spacer po mieście pełnym historii i ciekawostek. Ta ponad 1000-stronicowa książka po dziesięciu dniach od wydania została białym krukiem.

Książka „Spacerkiem po Elblągu” powstawała przez 11 lat. Lech Słodownik zebrał w niej wszystkie 358 artykułów, które publikował na łamach „Dziennika Elbląskiego” przez 7 lat, propagując ciekawostki związane z miastem, poszczególnymi ulicami i postaciami, które zasłużyły się dla Elbląga.

W publikacji teksty te zostały zaktualizowane i podzielone na 20 tematycznych części. Dzięki czytelnikom, którzy dokonali przedpłat, książka mogła ujrzeć światło dzienne już pod koniec stycznia tego roku. Jest to bardzo obszerna publikacja, ponieważ liczy ona 1060 stron, ok. 2500 nazwisk w indeksie osobowym, dziesiątki mało znanych i nieznanych ilustracji, zdjęć oraz szkiców. Ponieważ teksty w książce mają charakter artykułów, które dodatkowo składają się ze śródtytułów i ilustracji, to czyta się je szybko i przyjemnie.

Autor przy wybieraniu tematów inspirował się bieżącymi wydarzeniami i nawiązywał do podobnych faktów z dziejów dawnego Elbląga. „Spacerkiem po Elblągu” obejmuje różne tematy, takie jak najważniejsze budowle historyczne, znani elblążanie, historię ulic Starego Miasta i nie tylko, szkoły, instytucje, zakłady przemysłowe, obiekty sakralne i religijne, zwyczaje i tradycje, a nawet dowcipy czy sytuacje z codziennego życia mieszkańców. Słowem – każdy znajdzie w tej książce dla siebie coś ciekawego.

8. Mhairi McFarlane „Nie zapomnij o mnie”

Mówią, że pierwszej miłości nigdy się nie zapomina. Ale czy na pewno? Kiedy Georginia spotyka swoją dawną szkolną miłość po dwunastu latach, mężczyzna jej nie poznaje. Jak się dalej potoczy ta historia?

Dowiemy się tego z komedii romantycznej „Nie zapomnij o mnie” Mhairi McFarlane – autorki znanej z debiutanckiej powieści „Nie mów nic, kocham cię”.

Główną bohaterką jest Georginia Horspool – trzydziestoletnia szalona blondynka w różowej futrzanej kurtce, miłośniczka lodów o smaku słonego karmelu i literatury klasycznej. Jednak nie ma ona w życiu lekko – nie dość, że właśnie zwolniono ją z pracy w najgorszej restauracji w mieście, to jeszcze po powrocie zastała swojego chłopaka w ramionach innej kobiety. Po pierwszym szoku dziewczyna godzi się ze swoim beznadziejnym położeniem. Parę dni później za sprawą siostry podejmuje dorywczą pracę w roli barmanki w niedawno otwartym pubie i zaczyna wierzyć, że los się do niej uśmiechnął – tym razem trafiła na przesympatycznego szefa, Devlina.

Los jednak znów płata jej figla, gdy niespodziewanie pojawia się współwłaściciel pubu, którym okazuje się… jej kolega z liceum. Lucas McCarthy był pierwszym chłopakiem, który wyznał Georginie miłość, i pierwszym, któremu ona sama odważyła się odwdzięczyć tym samym. Od ich ostatniego spotkania minęło dwanaście lat, a Lucas zdaje się w ogóle jej nie poznawać.

Czy tyle lat wystarczy, żeby całkowicie wymazać kogoś z pamięci? Czy naprawdę można zapomnieć o swojej pierwszej miłości?

9. Aneta Jadowska „Cud, Miód, Malina”

Mówią, że z rodziną dobrze wychodzi się tylko na zdjęciu… nie z tą! Chodzi o wiedźmy z klanu Koźlaków. Ich zwariowane przygody w swojej książce opisała Aneta Jadowska.

Kim są owe Koźlaczki? Są to kobiety magiczne i sarkastyczne, które nie poprzestają na półśrodkach i kiedy trzeba, idą na całość. Są nieobliczalne, ale mieszkańcy Zielonego Jaru wiedzą, że zawsze mogą na nie liczyć. A każda z nich może liczyć na resztę rodziny. Na dobre, złe i to szalone pomiędzy.

Książka „Cud, Miód, Malina” składa się z 8 opowiadań różnej długości, ich narratorką jest przeważnie Malina Koźlak – młodsza z rodu, która pracuje w kawiarni StarBunny, a jej największym talentem jest… rysowanie komiksów. Okazuje się jednak, że również taka niepozorna zdolność może wszystkich zaskoczyć…

Każda historia pozwala nam poznać kolejne wiedźmy lepiej – jeśli chodzi o kreację bohaterek, to Anecie Jadowskiej wyszło to doskonale. Wszystkie kobiety z rodziny Koźlaków się czymś wyróżniają. Jednocześnie łączy je silna więź.

10. Kelsey Miller „Przyjaciele”

Nawet jeśli nie wszyscy ich widzieli, to każdy o nich słyszał. Kelsey Miller zabiera nas za kulisy „Przyjaciół” – serialu telewizyjnego, który stał się fenomenem.

Każdy, kto oglądał ten serial, pewnie doskonale pamięta perypetie szóstki głównych bohaterów, kultową kawiarnię Central Perk, piosenkę o kotku-śmierdziuszku czy tekst o homarach. Ale pewnie mało kto wie, jak to się stało, że ten serial w ogóle powstał. „Przyjaciele” to ikona, do dziś najchętniej oglądany serial telewizyjny. Kiedy w 1994 roku debiutował na ekranach, nikt nawet nie przypuszczał, jak wielki odniesie sukces. W jakich okolicznościach Jennifer Aniston, Matthew Perry i reszta otrzymali swoje role? Kto spośród nich zarabiał najwięcej? I czy w rzeczywistości również byli przyjaciółmi?

Książka „Przyjaciele. Ten o najlepszym serialu na świecie” została wydana w 2019 roku, czyli w momencie, gdy minęło dokładnie 25 lat od emisji pierwszego odcinka. Przywołuje nieznane dotąd fakty na temat kultowej produkcji, wspomina najważniejsze i przełomowe sceny, wyjaśnia genezę niektórych wątków oraz pokazuje, jak serial kształtował nowe trendy. Zabiera czytelników za kulisy i zdradza, jak zmieniali się aktorzy, a wraz z nimi Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey i Phoebe.