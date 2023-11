Zaginął 62-letni Tadeusz Misiewicz

Z zebranych przez policję informacji wynika, że 62-letni Tadeusz Misiewicz w dniu 03 listopada 2023 r. około godziny 14:00 opuścił mieszkanie siostry, nie mówiąc, dokąd się udaje i do dzisiaj tj. 17 listopada 2023 r. nie powrócił do miejsca zamieszkania, nie odbiera telefonów i do chwili obecnej nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną.

Mężczyzna ubrany był:

• kurtkę typu sportowego koloru ciemnego,

• czapkę zimową koloru ciemnego,

• bluzę z kapturem koloru siwego,

• spodnie jeansowe koloru niebieskiego,

• buty typu adidasy koloru jasnego czarnego.



Rysopis: wzrost 176 cm, wysoki, szczupły, włosy siwe krótkie, oczy piwne, uszy małe przylegające

Wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu zaginionego, lub posiadają jakiekolwiek informacje, dotyczące jego zaginięcia proszone są o pilny kontakt telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Braniewie, tel. 47 7343 200 bądź numer alarmowy 112.

KPP Braniewo