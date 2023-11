Jest już rozkład jazdy pociągów na trasie Braniewo – Olsztyn

Jest już zaktualizowany rozkład jazdy pociągów na trasie Braniewo – Olsztyn. Pierwszy przejazd pasażerski zaplanowano na 10 grudnia 2023 roku. Od poniedziałku do piątku pociągi z Braniewa do Olsztyna będą odjeżdżać pięć razy na dzień, a jak w weekendy?

Pod koniec października przypominaliśmy dobrą dla mieszkańców Braniewa i okolic wiadomość — powrót przejazdów pasażerskich do Olsztyna — już wtedy informowaliśmy o wstępnym rozkładzie jazdy, przy którym widniała jednak adnotacja, by sprawdzić go ponownie po 18 listopada, by poznać jego wersję ostateczną.

Zaglądamy więc na portal pasażera PKP i potwierdzamy — pierwszy przejazd na trasie Braniewo – Olsztyn zaplanowano na 10 grudnia na godzinę 19:02. Zanim pociąg dotrze do Olsztyna Głównego, pokona następujące stacje: Grodzie, Jarzębiec, Wysoka Braniewska, Żugienie, Pieniężno, Henrykowo, Nowy Dwór koło Ornety, Orneta, Lubomino, Rogiedle, Bzowiec, Dobre Miasto, Swobodna, Cerkiewnik, Bukwałd, Olsztyn Gutkowo, Olsztyn Redykajny, Olsztyn Likusy, Olsztyn Jezioro Ukiel, Olsztyn Zachodni i Olsztyn Śródmieście.

Od poniedziałku do piątku pociągi z Braniewa do Olsztyna odjeżdżać będą pięć razy dziennie: o 5:06, 7:20, 10:43, 14:41 i 19:02. W soboty — dwa razy dziennie — o 5:06 i 14:41, a w niedziele — raz dziennie — o 19:02. Szacunkowy czas przejazdu to nieco ponad 2 godziny.

Warto dodać, że jeżeli chodzi o grudzień, pociągi nie pojadą z Braniewa do Olsztyna w dniach 24 i 25. 26 grudnia dostępny będzie jeden przejazd — o godzinie 19:02.

Pierwsze pociągi z Olsztyna do Braniewa pojadą według planu 10 grudnia — pierwszy o 15:30 i drugi o 20:47. Od poniedziałku do piątku pociągi z Olsztyna do Braniewa odjeżdżać będą pięć razy dziennie: o 5:01, 8:09, 12:18, 15:30 i 20:47. W soboty raz — o 12:18 i w niedzielę dwa razy — o 15:30 i 20:47.