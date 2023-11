Basketball Elbląg pokonał wysoko Kolejarza Chojnice. Kolejnym rywalem elblążan będzie Junior Basket Club Olsztyn [ZDJĘCIA]

• Basketball Elbląg — Kolejarz Chojnice 131:51

(36:10, 30:9, 35:18, 30:14)

BASKETBALL: Zamojski 21. Pawlak 19, Jastrzębski 19, Prokurat 16, Budziński 13, Sokalski 11, Klonowski 10, Koniczek 7, Bałabuch 6, Krakowski 4, Szuszkiewicz 3, Niburski 2.

Już sam wynik pokazuje, kto rządził na boisku. Elblążanie, którzy przystąpili do meczu w najsilniejszym składzie na czele z Przemysławem Zamojskim, przewyższali swojego rywala co najmniej o dwie klasy. Nie często się zdarza, by w każdej kwarcie zespół zdobywał 30 punktów, a to uczynili elblążanie.

W pierwszej części meczu pojedynek przebiegał pod dyktando Basketballu, który po dwóch kwartach wygrywał 66:19. Już w tym momencie kibice zadawali sobie pytanie, czy znów pęknie setka. Od trzeciej kwarty na boisku pojawili się zmiennicy w drużynie elbląskiej, oni nie chcieli być gorsi od poprzedników i też zdobywali punkty, nie odpuszczając ani na moment. To właśnie w tej kwarcie pękła "setka", a dokonał tego Aleksander Klonowski.

W ostatnich dziesięciu minutach gry podopieczni trenera Arkadiusza Majewskiego dążyli do jak najwyższego zwycięstwa w tych rozgrywkach i swój cel osiągnęli. Wygrali różnicą 80 pkt 131:51.

Kolejny mecz Basketball rozegra w niedzielę na wyjeździe z Junior Basket Club Olsztyn i przy dobrej grze znów zapewne przekroczy sto punktów.

W tabeli prowadzi Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk bez straty punktu, ale ta drużyna ma rozegrany jeden mecz więcej. Bez zwycięstwa w tych rozgrywkach nadal pozostaje Junior Basket Club Olsztyn

• Pozostałe wyniki: Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk — Wilki Ełk 75:67, Roś Pisz — Trójeczka Olsztyn 99:81, Orka Iława — AZS UWM Olsztyn 69:75, Junior Basket Club Olsztyn — SMS PZKosz Władysławowo 65:85.

PO 5 KOLEJKACH:

1. Politechnika 10 400:304

2. SMS PZKosz 9 405:339

3. Basketball • 8 430:221

4. Wilki 8 370:340

5. AZS UWM 8 376:418

6. Trójeczka 6 441:422

7. Roś • 6 326:332

8. Orka 6 335:373

9. Kolejarz 6 364: 457

10 Junior Basket 5 297:624

• mecz mniej

