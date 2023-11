Zamiast zapłacić za czekoladę, odpowiedzą za kradzież rozbójniczą

To nie żart. Dwóch młodych mężczyzn odwiedziło jeden ze sklepów samoobsługowych w centrum Elbląga, ale zamiast za zrobić zakupy i za nie zapłacić, woleli kraść i szarpać się z pracownikiem sklepu. Wszystko dla trzech czekolad. Złodziejaszkom grozi więzienie.

— O tym jak można skomplikować sobie sytuację, przekonali się dwaj mężczyźni w wieku 19 i 23-lat. Obaj przyszli w sobotę do jednego ze sklepów samoobsługowych w centrum Elbląga. Jeden z nich schował do kieszeni kilka czekolad i chciał wyjść ze sklepu, nie płacąc za nie. Pracownik zauważył to i zablokował sklepowe drzwi, mówiąc, że wzywa policję… — relacjonują elbląscy policjanci.

Mimo szybkiego działania pracownika sklepu, sprawcy kradzieży mimo zamkniętych drzwi wejściowych i tak próbowali opuścić market ze skradzionym towarem. Wtedy doszło do szarpaniny.

— Pomiędzy pracownikiem a jednym z mężczyzn doszło do szarpaniny i wymiany ciosów. W konsekwencji atakowany pracownik miał uderzyć 19-latka butelką z piwem, którą chwycił z półki. Sprawcom udało się opuścić sklep, ale nie cieszyli się wolnością długo. Przy ul. Hetmańskiej zostali zatrzymani przez wezwanych na miejsce policjantów — informuje KMP Elbląg.

W kieszeni 19-letniego chłopaka wciąż znajdowały się nieszczęsne trzy czekolady, które bez płacenia zabrał ze sklepu. Sobotni wieczór zatrzymani spędzili w policyjnym areszcie, a przed sądem odpowiedzą za kradzież rozbójniczą i groźby. Grozi im od roku do nawet 10 lat pozbawienia wolności.