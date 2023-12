"Salka" Mary Piaseckiej w Galerii EL. To ostatnia wystawa w tym roku

„Salka” to potoczne określenie na miejsce, w którym odbywają się próby zespołów muzycznych, zazwyczaj związanych z nurtem muzyki rockowej. Bardzo często wnętrza takich pomieszczeń są okładane tkaninami, obijane dywanami, czy wykładane plakatami, co poza walorami akustycznymi, ma współtworzyć niepowtarzalną atmosferę i unikalny nastrój samych “salek”.

Ograniczenia i zakazy społeczne podczas epidemii COVID-19 spowodowały, że niektóre elbląskie “salki” stały się również miejscami, w których odbywało się “tajne” życie towarzyskie i kulturalne. To “na salkach” można było spotkać się z większą grupą znajomych, posłuchać „nielegalnego” koncertu, zorganizować urodziny, świętować Nowy Rok czy nawet wyprawić wesele. Z biegiem czasu pojęcie „salka” przestało oznaczać tylko fizyczne miejsce, stało się deklaracją stylu życia i pasją do muzyki.

Wystawa jest fotograficznym zapisem życia Salki z ostatniego roku. Fotografie wykonane analogowym aparatem oraz wywołane w tradycyjnej technice ciemniowej przedstawiają muzyków i muzykantów podczas prób zespołów, pierwsze postpandemiczne koncerty czy zwykłe życie towarzyskie skupione wokół wspólnej przestrzeni. Fotografie bardzo dobrze pokazują, że współczesna charakterystyka grupy społecznej, jaką są muzycy, niewiele różni się od tej funkcjonującej nawet pół wieku temu. Jak mówi sama artystka o projekcie: „Jest to swego rodzaju most międzypokoleniowy, dzięki któremu młodzież zobaczy, a starsi przywołają wspomnienia – jakie fotografia i muzyka były kiedyś”. Na wystawie będziemy mieli okazję zobaczyć część tego nieco ukrytego świata, nie tylko dzięki zdjęciom Mary Piaseckiej, ale również dzięki przeniesieniu jednej z Salek do wnętrza Galerii EL.

Na wystawie zobaczymy fotografie, tkaniny i dywany, instrumenty, ale również posłuchamy dźwięków, bo Salka jest miejscem, w którym głównie chodzi jednak o muzykę. Podczas trwania wystawy na Salce będą odbywały się koncerty (szczegóły później).

Zapraszamy Was do zagłębienia się w ten niezwykły świat i podziwiania jego różnorodnych aspektów. Odkryjmy razem to, co Salka ma do zaoferowania – sztukę, pasję i przyjaźń.

Mary Piasecka – (ur. 1999, mieszka i pracuje w Elblągu) Plastyk, specjalizacja: fotografia artystyczna. Na przestrzeni lat 2006-2015 uczęszczała do pracowni artystycznej Pana Zygmunta Prończyka w Młynarach. W latach 2015-2019 uczyła się w Liceum Plastycznym w Gronowie Górnym. Entuzjastka tradycyjnych i szlachetnych technik fotografii, zabiegów iluzjonistycznych oraz postrzegawczo – poznawczych w kontekście fotografii.

Wernisaż wystawy – 7 grudnia 2023 r.

W programie:

18:00 otwarcie wystawy

19:00 koncert zespołu Elbong

20:00 jam session

Wystawa potrwa do 31 grudnia 2023

Kurator: Wiktor Piskorz

Miejsce wystawy: krużganek Galerii EL

Centrum Sztuki Galeria EL