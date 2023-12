Łowca pedofilów interweniował w Malborku. Zatrzymanym jest ksiądz

— Wieczorem, 06 grudnia 2023 roku, dotarły pierwsze informacje o zatrzymaniu ks. A. B., proboszcza parafii z okolic Malborka. Sprawa wiąże się z oskarżeniem go o poważne przestępstwo (lub przestępstwa) wobec małoletnich. Dlatego też Biskup Elbląski zawiesił proboszcza w pełnieniu jego obowiązków, zarówno duszpasterskich, jak i administracyjnych — napisała w opublikowanym na swojej stronie internetowej oświadczeniu diecezja elbląska.

— Stanowisko diecezji wobec przestępstw pedofilii jest jednoznaczne: pedofilia, czy też pedofilia w sieci, są bardzo poważnym złem i krzywdą, wyrządzaną małoletnim. Tym bardziej, jeśli przestępstwa dopuszcza się ksiądz, który – z natury swojej misji – jest nauczycielem i wychowawcą. Czyny pedofilii są nie do zaakceptowania i przyjęcia. Dlatego też potępiamy je z całą stanowczością. Organy ścigania i sprawiedliwości zweryfikują, także w tym przypadku, sygnały i informacje oraz ustalą stopień i charakter winy oskarżonego. Zgodnie z obowiązującym prawem kościelnym, dla duchownych sprawców przestępstw pedofilii przewidziane są bardzo surowe kary, aż do wydalenia ze stanu duchownego włącznie. Biskup Elbląski przyjmuje z bólem przychodzące informacje. Równocześnie przeprasza osoby małoletnie, które mogły zostać skrzywdzone, bądź wplątane w dwuznaczne sytuacje — czytamy w oświadczeniu.

Ale od początku. "Łowca pedofilów" to program, który obejrzeć można na kanale Polsat Play. Jak czytamy w jego opisie: Akcje, które prowadzi Krzysztof Dymkowski, były motorniczy z Wrocławia, okrzyknięty łowcą pedofilów zataczają coraz większe kręgi. W sieć Dymkowskiego wpada coraz więcej przestępców. Być może dlatego, że sięga po coraz to nowsze i bardziej udoskonalone metody działań. Wystarczy tylko zwrócić uwagę, że jego ekipa się powiększa. Poza nieodłącznym towarzyszem jego podróży – psem Sarą, w zastawianiu każdej pułapki na pedofila pomaga Krzysztofowi profesjonalna pozorantka – asystentka Karolina. Ten niekonwencjonalny duet, przemierza Polskę wzdłuż i wszerz i skutecznie zapobiega przestępczości seksualnej, skierowanej przeciwko nieletnim.



Łowca pedofilów opisuje interwencję w Malborku

6! grudnia 2023 Malbork zatrzymanie obywatelskie Proboszcza jednej z Pobliskich parafii za pedofilię !!!! sorry ale całą akcje nagrały kamery TV ze Kuria nie zatuszuje sprawy !!!! Najgorsze jest to że ten Proboszcz szykował tez dzieci do I komuni sw, policja bedzie musiała sprawdzić czy któregoś z tych dzieci też nie skrzywdził !!! Powiem tak. Siedzę i myślę zmęczony po sumie 3 pułapkach. Bo, jak wiadomo. W ciągu ostatnich 4 dni złapaliśmy 3 2 na terenie Gdańska. Trzeci był to pan proboszcz. I. Ręce mi opadają. Powiem tak policjantom życzę wesołych świąt. Wszystkim, którzy z nami współpracowali? (pisownia oryginalna) — pisze w mediach społecznościowych Krzysztof Dymkowski.

Do czasu wyroku jest to tylko osoba podejrzana pedofilię. Ale sprawa jest gruba. Może być tutaj więcej osób pokrzywdzonych, to znaczy dzieci. Myśmy zgromadzili dowody. Że proboszcz jednej z parafii w okolicach Malborka. Był świadom, że pisał do dzieci w wieku 14 lat. I wysyłał do dzieci zdjęcie swojego penisa. Oraz umawiał się z dziećmi na spotkanie w celach seksualnych. Informuję, że maila opublikuje na Facebooku. Oczywiście. Ukryje dane personalne tego pana proboszcza. I nazwę miejscowości, w której służył Bogu. Ale obawiam się. Że może być więcej skrzywdzonych dzieci? Bo proboszcz Parafii. Prowadził dzieci, które mają iść do komunii świętej. Dokładny opis akcji. Do ekipy serialu łowca pedofilów. Gdzie ja Jestem prowadzącym serial? A nazywam się Krzysztof Dymkowski. Jest to serial dokumentalny kręcony na żywo. Tutaj nie ma aktorów. Serial jest emitowany na kanale Polsat play. W każdą niedzielę. Godzina 22:30. Obecnie jest emisja czternastego sezonu. Ten odcinek będzie emitowany w piętnastym sezonie na wiosnę. Ale sprawa jest bardzo poważna — dodaje w internetowym wpisie Dymkowski.

Następnie opisuje przebieg akcji, która według niego wyglądała następująco: ekipa dowiedziała się, gdzie wspomniany duchowny udaje się na zakupy, pojechali za nim i Dymkowski dokonał ujęcia obywatelskiego.

Policjanci dostali zapis z mojego telefonu, gdzie nagrywałem interwencję. Gdzie proboszcz przyznał się do tego, co robił. Mam takie pytanie do kurii? Panie biskupie. Ilu jeszcze państwo mają takich? U siebie w szeregach. Ten człowiek krzywdził dzieci. Ten człowiek krzywdził psychikę dzieci. Tutaj już nie da Rady go ukryć. Bo został zatrzymany obywatelsko i przekazany w ręce policji. A ja osobiście całą sprawę nagłośnienie w całym kraju. szczegóły zobaczymy w serialu łowca pedofilów na kanale Polsat play. I żadna siła. Nas nie powstrzyma od publikacji materiału. Ludzie, którzy obejrzą ten odcinek. Będą w szoku. Nie chcę tego komentować. Ale Jestem oburzony, bo taki człowiek później znak krzyża robi na głowach naszych dzieci — napisał „łowca pedofilów”.

— Wczoraj po godzinie 18 otrzymaliśmy zgłoszenie o ujęciu mężczyzny, podejrzewanego o usiłowanie popełnienia przestępstw pedofilskich. Zatrzymany to 50-letni duchowny. W tej chwili trwają czynności procesowe. Mężczyźnie będą przedstawiane zarzuty z art. 200a § 2 Kodeksu karnego. W ramach czynności będą przesłuchiwani świadkowie — przekazała cytowana przez TVN 24 asp. sztab. Sylwia Kowalewska, oficer prasowy Komendy Powiatowej w Malborku.