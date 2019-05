Elbląg: Włamywali się do sklepu – policjanci zatrzymali ich na „gorącym uczynku”

Policyjny patrol interwencyjny zatrzymał 36 i 29-latka, którzy włamywali się do sklepu. Na widok policjantów sprawcy zaczęli uciekać. Chwilę później skuci kajdankami siedzieli już w policyjnym radiowozie. Przy jednym z mężczyzn policjanci znaleźli narkotyki.

Była godzina 3.50 gdy patrol interwencyjny dostał zgłoszenie od oficera dyżurnego, aby sprawdził co dzieje się przy jednym ze sklepów przy ul. Słonecznej w Elblągu. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce usłyszeli odgłosy dochodzące z zaplecza budynku. Na widok policjantów dwaj mężczyźni zaczęli uciekać. Chwilę później zostali zatrzymani i w kajdankach trafili do radiowozu. Okazało się, że mężczyźni przy pomocy łomu próbowali podważyć roletę antywłamaniową, aby dostać się do wnętrza. Na miejscu policjanci zabezpieczyli narzędzia służące do popełnienia przestępstwa oraz kominiarkę jednego ze sprawców. Co więcej po przeszukaniu mężczyzn przy 29-latku znaleziono zawiniątko ze sproszkowaną substancją. Narkotykowy tester potwierdził, że jest to amfetamina.



Teraz mężczyźni odpowiedzą przed sądem za usiłowanie włamania. Może im grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności.



kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu