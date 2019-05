Zderzenie osobówek, sprawca się zagadał [Zdjęcia]

Do niebezpiecznie wyglądającego zderzenia dwóch samochodów osobowych doszło w środowy (22 maja) wieczór. Interweniowało pogotowie, straż pożarna i policja.

Elbląskie służby o zdarzeniu dowiedziały się pod wieczór we środę. Jak się okazało po przybyciu na miejsce, kierowca samochodu marki Audi, jadący ulicą Nowodworską w Elblągu, nie ustąpił pierwszeństwa kierującemu mercedesem, który poruszał się trasą Unii Europejskiej.Doszło do zderzenia pojazdów.Na szczęście nikt nie został poszkodowany.Sprawca kolizji - bo tak to zdarzenie zostało zakwalifikowane - tłumaczył się, że zagadał się z pasażerką. Został ukarany mandatem.