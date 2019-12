Elbląg-Zdrój sprzedany!

Znalazł się kupiec na działkę z budynkiem dworca kolejowego Dziś, 16 grudnia odbyła się licytacja. Osoba, która przetarg wygrała, za działkę zapłaci 610 tys. zł. Niestety nie wiadomo jakie plany ma nowy właściciel dworca kolejowego.

Przypomnijmy: Budynek dworca kolejowego został wybudowany w 1960 roku. Jego powierzchnia wynosi 734,35 m kw. Jest to budynek murowany, dwubryłowy, jednokondygnacyjny, podpiwniczony, zlokalizowany w centralnej części działki.



W budynku znajduje się urządzenie rozdzielni głównej PKP, w którym zainstalowane są urządzenia rozdzielczo-pomiarowe zasilające dworzec. Stan techniczny i standard wykończenia, jak czytamy w ofercie przetargowej, określono jako średni. Zużycie techniczne na poziomie 70 proc. Pokrycie dachowe do wymiany, obróbki blacharskie do wymiany, odpadające tynki na elewacji, liczne zacieki, spękane schody zewnętrzne. Spalona część sufitu podwieszanego i ścianek kartonowo-gipsowych, zawilgocone ściany i występujące zagrzybienie i pleśń w pomieszczeniach piwnicznych, odpadające płytki podłogowe i złuszczona farba, stolarka drzwiowa i okienna do uzupełnienia, naprawy i wymiany.



Nad zachodnią częścią działki przebiega napowietrzna linia energetyczna 110 kV. Dojazd do nieruchomości ulicami o nawierzchni asfaltowej. Wokół budynku nawierzchnia utwardzona. We wschodniej części nieruchomości znajduje się rampa kolejowa.



Po wygraniu przetargu kupujący nie chciał zdradzić jakie ma zamiary co do tego terenu. Zdradził jedynie, że dobrze wykorzysta to miejsce, bo ma do niego ogromny sentyment.



K