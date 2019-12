Policjant przed służbą zatrzymał pijanego kierowcę

Policjant przed rozpoczęciem swojej służby oficera dyżurnego w Komisariacie Policji w Pasłęku zatrzymał pijanego kierującego. Sytuacja miała miejsce w Wigilię około 18.00 na jednej ze stacji benzynowych.

Pewien 33-latek przyjechał na stacje benzynową w Pasłęku swoim oplem astrą. Zachowaniem wzbudził zainteresowanie obsługi stacji i policjanta, który kupował tam paliwo. Okazało się, że 33-latek kupił alkohol i po wyjściu z budynku stacji wsiadł do zaparkowanego opla astry, uruchomił silnik i próbował włączyć się do ruchu. Policjant, który był na miejscu, uniemożliwił mu to. Podbiegł, otworzył drzwi auta i wyciągnął ze stacyjki kluczyk. Na miejsce wezwał patrol, który zatrzymał 33-latka. Mężczyzna miał w organizmie 2,30 promila alkoholu. Teraz odpowie przed sądem za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości. Może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.



KMP w Elblągu