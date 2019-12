Jak dobrze wejść w nowy rok? 15 przesądów, które mogą to ułatwić

Już za chwilę pożegnamy stary rok i przywitamy się z nowym. To nie tylko czas na refleksje nad tym, co minęło, ale motywacja do zmian. Jak przywitać 2020, by mieć pewność, że będzie dla nas łaskawy?

Nie wierzcie tym, którzy twierdzą, że noworoczne postanowienia to strata czasu! Każdy z nas pragnie, by nadchodzący rok był dla nas przychylny. Nie obiecujemy, że zamieszczona poniżej lista sylwestrowych rytuałów zapewni wam majątek i szczęście, ale może warto spróbować?Włosi, Hiszpanie i Francuzi wierzą, że znaczenie ma nie tylko sylwestrowa kreacja, ale to, co kryje się pod nią. Włożenie czerwonej bielizny nie tylko przyniesie wam szczęście, ale zagwarantuje też miłość w nadchodzącym roku!Uodpornijcie się na hałas i sami go trochę zróbcie. Filipińczycy twierdzą bowiem, że głośne zachowanie w sylwestrową noc pomoże przegonić złe duchy.Sprzątać czy nie sprzątać? Musicie zdecydować sami. W Chinach wierzy się, że posprzątanie domu przed nadejściem nowego roku pozwoli usunąć negatywną energię. Z drugiej jednak strony, nasza polska tradycja mówi, że sprzątanie 31 grudnia może być ryzykowne, wraz z kurzem możemy wymieść szczęście.Koniecznie miejcie gotówkę w portfelu przed północą! Według niektórych wierzeń to gwarancja dobrobytu w nowym roku. Postarajcie się też nie wchodzić w nowy rok z niespłaconymi długami.Koniecznie zrób zakupy przed 1 stycznia! Puste szafki mogą być złą wróżbą na nadchodzący 2020.Filipińczycy na chwilę przed wybiciem północy otwierają drzwi i okna mieszkań, by wypuścić stary rok i zaprosić do środka nowy. Może warto przynajmniej na chwilę uchylić okno, by się przywitać?Nie ważne, czy lubicie, czy nie – w sylwestrową noc koniecznie zjedzcie śledzia! W Niemczech i Szwecji wierzy się, że skosztowanie tej ryby o północy przyniesie szczęście.Chcesz, by kolejny rok był pełen wrażeń i przygód? Weź pustą walizkę i przejdź się z nią wokół swojego domu, tak jak robią Kolumbijczycy. Nie chcecie podróżować? Przespacerujcie się z bagażem po mieszkaniu, ale nie zapomnijcie ustawić go przy drzwiach przed północą – to ograniczy liczbę wyjazdów w nadchodzącym roku.Tej nocy zapomnij o diecie! Estończycy wierzą, że im więcej zjesz w Sylwestra, tym bogatszy będzie nadchodzący rok.Hiszpanie witają Nowy Rok, zjadając o północy 12 winogron, jedno z każdym wybiciem zegara. W Chile natomiast zjada się łyżkę soczewicy, która zagwarantuje powodzenie w pracy i dużo pieniędzy.Chcesz o czymś zapomnieć w nadchodzącym roku? Mieszkańcy Ekwadoru palą zdjęcia przedstawiające to, czego nie chcą zabrać ze sobą w nowy rok. Możesz też spisać złe wspomnienia na czerwonej kartce i spalić ją w noc sylwestrową.Uwaga wszystkie panny! Przysłuchujcie się uważnie sylwestrowym rozmowom, pierwsze imię, jakie usłyszycie po północy, będzie nosił wasz przyszły mąż.Ważne, by w 2020 wejść prawą nogą! Argentyńczycy tuż przed wybiciem północy stają więc na lewej i dopiero gdy zegar pokaże 00:01, stawiają prawą nogę na ziemi.Podczas noworocznych posiłków strzeżcie się drobiu! W niektórych kulturach wierzy się, że zjedzenie kurczaka, który ma skrzydła, sprawi, że całe wasze szczęście odleci!Starajcie się panować nad emocjami, w Nowy Rok nie wolno płakać! Wywoła to rok pełen smutku i zmartwień. Pamiętajcie, że jaki 1 stycznia, taki cały rok.