Recydywista zatrzymany w Pasłęku

Policjanci z Pasłęka podczas realizacji interwencji w jednej z podpasłęckich miejscowości zatrzymali pewnego 40-latka. Mężczyzna po pijanemu kierował dostawczym renault masterem.

To jednak nie jedyne przewinienie kierującego renault. Policjanci zbadali go alkotestem, ponieważ od mężczyzny czuć było zapach alkoholu. Wynik badania to 1,67 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie danych okazało się, że już wcześniej mężczyzna ten był zatrzymywany za jazdę po pijanemu. Co więcej, sąd wydał wobec niego zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów do 2021 roku. Mężczyzna zakaz ten złamał a dodatkowo kierował będąc pod wpływem alkoholu. Pojazd przekazano wskazanej przez niego osobie a on sam trafił do policyjnego aresztu. Za niestosowanie się do orzeczenia sądu może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.



KMP w Elblągu