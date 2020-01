Pierwsza porażka Startu w nowym roku [ZDJĘCIA]

SUPER LIGA PIŁKAREK RĘCZNYCH\\\ Po 50 minutach gry Start prowadził z Eurobudem JKS różnicą 4 goli, a mimo to przegrał mecz różnicą 5 goli. Tego się nikt nie spodziewał. Niespodzianka stała się faktem

Start Elbląg – Eurobud JKS Jarosław – 28:33 (14:15)START: Pająk, Orowicz, Waga 2, Pękala 5, Cygan 1, Kaczmarek, Trbović 2, Szulc, Shupyk 12, Dronzikowska 3, Stapurewicz, Jaszczuk, Rancić 3, kary: 8 minut.Najwięcej bramek dla JKS zdobyły: Balsam 14, Żukowska 4 oraz Pietras i Kozimur po 3, kary: 12 minut.Przed meczem faworytem były elblążanki i wydawało się, że inny wynik niż zwycięstwo nie wchodzi w rachubę. A jednak ten mecz pokazał, kto po końcowej syrenie cieszył się ze zdobycia 3 punktów. Niespodziewane, ale zasłużone 3 punkty tym razem zdobyła drużyna z Jarosławia, choć jeszcze do 50 minuty przegrywała 23:27. Już od początku tego pojedynku widać było, że będzie to mecz walki i takim też był. Spotkanie lepiej rozpoczęły przyjezdne, które ze strzału Magdy Balsam jako pierwsze objęły prowadzenie. Za chwilę po golach Milicy Rancić i Aleksandry Dronzikowskiej to Start wygrywał 2:1. Po kwadransie gry był remis 6:6. Łatwo dla żadnej z drużyn nie było, bo każda z nich postawiła trudne warunki gry. Prowadzenie zmieniało się jak w kalejdoskopie. Raz prowadziły gospodynie, następnym razem przyjezdne. W pierwszej odsłonie meczu Start wychodził na prowadzenie sześciokrotnie, Eurobud dziewięciokrotnie, a 14 razy na tablicy wyników pokazywał się remis. I do przerwy lepszym zespołem była drużyna gości, która prowadziła 15:14.Po zmianie stron, do 36 minuty prowadził Eurobud 19:18, ale po golach Rancić i Alicji Pękali, 2 minuty później elblążanki wyszły na prowadzenie 20:19 i wszystko zaczęło się po myśli podopiecznych trenera Andrzeja Niewrzawy. Na 9 minut przed końcem gospodynie prowadziły 27:23 i było to najwyższe prowadzenie w meczu. Pewny już swego Start, zamiast kontrolować grę i pójść za ciosem powinien dowieść zwycięstwo do końca, jednak zaczął grać nonszalancko , przy tym mało skutecznie i niedokładnie. Zaczęły mnożyć się błędy. Wykorzystały to przyjezdne i zaczęły mozolnie odrabiać straty. W 55 minucie doprowadziły do remisu 28:28. W ostatnich 5 minutach poszły za ciosem, zdobyły 5 goli z rzędu. Elblążanki nie umiały odpowiedzieć żadnym golem i ostatecznie 3 punkty pojechały do Jarosławia, ostateczny rezultat tego pojedynku to wynik 38:33 dla JKS Jarosław, który jest dużą niespodzianką 11 kolejki spotkań.W pozostałych meczach zanotowano następujące wyniki: Perła Lublin – Piotrcovia Piotrków Trybunalski 22:13, Ruch Chorzów – KPR Kobierzyce 23:26, Młyny Stoisław Koszalin – Mytraco Zagłębie Lublin 32:32, karne 2:4.1. Perła 33 320:2372. Zagłębie 23 302:2543. Kobierzyce 21 268:2614. Eurobud 19 306:3615. Start 16 287:2986. Koszalin 11 284:2847. Piotrcovia 6 238:2958. Ruch 3 257:332Kolejny mecz drużyna Startu rozegra w najbliższą sobotę na wyjeździe, a jej rywalem będzie KPR Kobierzyce.Jerzy Kuczyński