Elblążanin wygrał prawie 750 tys zł.!

Dla jednego z mieszkańców naszego miasta początek roku okazał się bardzo szczęśliwy. W loterii Eurojackpot wygrał bowiem aż 741 968,20 zł!

3 stycznia w piątek, podczas pierwszego losowania nie odnotowano głównej wygranej. Mimo to los uśmiechną się do jednego z mieszkańców naszego miasta. Elblążanin wygrał aż 741 968,20 zł. To największa wygrana w losowaniu, które odbyło się 3 stycznia.



Zwycięzcy gratulujemy!