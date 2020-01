Mosty porozumienia, a nie mury nienawiści: Kosiniak-Kamysz w Elblągu [ZDJĘCIA]

– To już kolejny raz w Elblągu, ja się tutaj czuję jak u siebie – zaczął Władysław Kosiniak-Kamysz, który dziś (10.01) kolejny raz odwiedził nasze miasto. Nie tylko przedstawił główne założenia prezydentury, którą proponuje, ale też uczestniczył w otwarciu Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej.

– Chcę być bardzo aktywny w tej kampanii, chce być dla wszystkich Polaków i w całej Polsce, tak postrzegam prezydenturę. Prezydenturę otwartą, prezydenturę, która jest rozmową z rodakami, ustalaniem najważniejszych spraw, rozmową z różnymi środowiskami politycznymi. To będzie bardzo ważna różnica pomiędzy stylem sprawowania władzy i prezydenturą Andrzeja Dudy, a naszą propozycją. Ja chcę być prezydentem dialogu i współpracy, budowania mostów porozumienia, a nie murów nienawiści – informował.Jak mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, ostatnie dni pełne były trudnych i niebezpiecznych zdarzeń na całym świecie. Wśród nich wymienił napięcie na linii Iran – Stany Zjednoczone, sytuację polskich żołnierzy w Iraku, wydarzenia mające miejsce w Australii i zmieniający się klimat. – To są bardzo ważne tematy nie na miesiące do przodu, ale na lata. Ten tydzień pokazał, że nie ma otwartości prezydenta Dudy na rozmowy z opozycją, która reprezentuje miliony wyborców. Więcej głosów w roku 2019 w wyborach parlamentarnych padło na partie będące dzisiaj w opozycji. Wzywamy do dialogu, do rozmowy, do wypracowania wspólnego stanowiska. Chcemy współpracy na rzecz jednolitego stanowiska Polski w sprawach międzynarodowych. To jest niezwykle ważne. Aby siła głosu polskiego na arenie międzynarodowej była jak największa, musimy mówić jednym głosem.Polityk zauważył, że prezydent Witold Wróblewski, związany z partią od lat, tworzy w wielu kwestiach ponadpolityczne porozumienie. – Ja chcę się wzorować na dobrych porozumieniach samorządowców, którzy budują wspólnoty – tak jak tutaj w Elblągu. Chyba jestem jedynym kandydatem, który gwarantuje przekazanie kompetencji samorządowcom, bo dla mnie zasada państwa zdecentralizowanego, państwa na zasadzie pomocniczości, która jest wpisana w konstytucji, jest podstawową zasadą. Ona została zachwiana i zaburzona w ostatnich latach, zabrano część kompetencji, a na te które pozostawiono, nie daje się pieniędzy. Z tym trzeba skończyć, trzeba wzmocnić polską samorządność, trzeba oddać władzę w ręce ludzi.Na pytanie, czy Polska powinna wycofać swoje wojska z Iraku, Kosiniak odpowiada: Polska musi być cały czas w porozumieniu ze swoimi sojusznikami, dlatego zawnioskowaliśmy do premiera o wystąpienie z wnioskiem o zwołanie nadzwyczajnego szczytu NATO na poziomie ministrów spraw zagranicznych i ministrów obrony. Jesteśmy w Iraku w ramach misji szkoleniowej, moim zdaniem charakter szkoleniowy misji uległ zakończeniu. Nie da się szkolić w momencie, kiedy jest ostrzał rakietowy i nie da się szkolić, kiedy ci, którzy mieli być przeszkoleni, nie chcą już tego szkolenia. Misja szkoleniowa powinna się zakończyć, bo nie ma przestrzeni do współdziałania i realizacji zadań, do których została powołana. Trzeba to jednak zrobić w porozumieniu z naszymi sojusznikami i zastanowić się, co dalej. Bez nadzwyczajnego szczytu NATO, bez rozmowy bezpośredniej, bez aktywności Polski, nie będzie rozstrzygnięcia tego tematu.Władysław Kosiniak-Kamysz uczestniczył dziś w otwarciu Elbląskiego Centrum Edukacji Zawodowej. – To przykład kształcenia dualnego, czyli praktyka i nauka w jednym. Uczymy się i przygotowujemy młodzież do tego, by nie tylko miała wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim miała umiejętności praktyczne, które są podstawą. Przedsiębiorcy oczekują pracownika, który nie tylko ma wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim ma doświadczenie praktyczne. Przez lata to był problem w Polsce, bo niektórzy nie mogli tego doświadczenia zdobywać. Dziś w Elblągu pokażemy, jak to trzeba robić, nie tylko na Warmii i Mazurach, ale w całej Polsce. To jest promocja kształcenia zawodowego, które moim zdaniem jest niezwykle ważne, byśmy mieli fachowców. Dzisiaj fachowiec znajdzie pracę, ale musi być do tego dobrze przygotowany.– Dziś wychodzimy do przedsiębiorców, otwieramy to Centrum Edukacji Zawodowej, to jest przyszłość. Takie centra edukacji zawodowej powinny być we wszystkich powiatach. Przedsiębiorcy potrzebują nowych, dobrze wykształconych pracowników i tu, właśnie w Elblągu, wychodzimy temu naprzeciw – dodał Zbigniew Ziejewski.kk