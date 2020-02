Wyszedł na spacer po elbląskich ulicach

Wczoraj, 3 lutego EkoPatrol podjął skuteczną interwencję wobec...... dzika, który postanowił odwiedzić nasze miasto.

Jak piszą strażnicy miejscy, „młody dziczek przez zbiornik wodny najpierw dostał się na teren ośrodka „FALA”, następnie próbował szukać schronienia u mieszkańców na ul. Stawidłowej, jednak tam mu się nie spodobało i udał się na ul. Freta. Tam nie odpowiadał mu jednak tłum gapiów, który nadmiernie go stresował, więc próbował schować się w otwartym ogródku.



Strażnicy zablokowali mu wyjście, ale przecież nie po to kolega uczył się survivalu od najlepszych, żeby nie poradzić sobie z siatką od ogrodzenia, więc skutecznie przemieścił się pod placówkę Straży Granicznej gdzie Lekarz Weterynarii podjął decyzję o zapewnieniu bezpieczeństwa dzikowi w drodze do jego naturalnego środowiska. Strażnicy eskortowali dzika do miejsca gdzie bezpiecznie mógł się oddalić.



Drodzy Państwo, w związku z coraz to częstszymi odwiedzinami naszych leśnych przyjaciół w mieście bardzo prosimy, żeby w takich przypadkach trzymać się od zwierzaka jak najdalej i możliwe jak najszybciej przekazać informację do służb bezpieczeństwa i porządku publicznego!

W imieniu wystraszonych leśnych łobuzów dziękujemy!”