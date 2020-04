20 minut i 450 ml – tyle trzeba, by uratować ludzkie życie

Wiedzą o tym doskonale policyjni honorowi krwiodawcy, którzy po raz kolejny podzielili się z potrzebującymi swoją krwią. Tak niewiele, a jednak...

We wtorek (28.04) do elbląskiego punktu krwiodawstwa wyruszył niecodzienny patrol. Pięciu funkcjonariuszy z braniewskiej komendy zgłosiło się do oddziału terenowego Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, by podzielić się z innymi tym, co najcenniejsze. Przekazana przez policjantów krew trafi teraz do najbardziej potrzebujących, pośród których są m.in. poszkodowani w wypadkach, pacjenci oddziałów onkologicznych oraz osoby wymagające transplantacji.

Ty też możesz oddać krew. Dołącz do tych, którzy w tym trudnym dla wszystkich czasie wyciągają pomocną dłoń ku drugiemu, potrzebującemu człowiekowi. Każdy z nas ma w sobie życiodajny lek, którego jedyną fabryka jest ludzki organizm. Zostań czyimś bohaterem!

KPP w Braniewie