Miasto szuka oszczędności – czy zmniejszą się etaty obsługującym szkoły?

Radny Rafał Traks zaniepokojony sygnałami, jakie otrzymywał od pracowników obsługi szkół i przedszkoli wystosował interpelacje. W piśmie tym pyta, czy rzeczywiście mają nastąpić zmiany polegające na zmniejszeniu etatów pracownikom obsługującym oświatę?

„Zwróciła się do mnie grupa pracowników obsługi elbląskich przedszkoli i szkół, która zwróciła mi uwagę, iż od pewnego czasu pracownicy obsługi otrzymują informację, że od września br. z powodu tzw. cięć budżetowych departament edukacji planuje woźnym oraz innym pracownikom obsługi zmienić w umowach o pracę wymiar czasu pracy z całych etatów na 3/4 etatu” – pisze radny. „Sytuacja wydaje się o tyle dziwna, że zakres pracy wskazanych pracowników nie zmienia się bez względu na fakt czy dalej pracują na tzw. pełen etat. Pracownicy obsługi elbląskich szkół i przedszkoli zwrócili się do mnie z prośbą o interwencje.

Proszę o informację czy przedstawione obawy są słuszne, a elbląski magistrat planuje zmiany w wymiarze czasu pracy dla obsługi elbląskich szkół i przedszkoli? Czy podjęte działania mają na względzie nie podnoszenie wynagrodzeń w związku z planowanym wzrostem najniższego wynagrodzenia minimalnego? Proszę o informację jakie plany ma elbląski magistrat w związku z dopasowaniem wynagrodzeń do minimalne go wynagrodzenia?”

Na te pytania odpowiedzieli pracownicy Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego. - W ostatnich latach samorządy terytorialne zmuszone były do wydatkowania coraz większych kwot na finansowanie utrzymania szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych - informują. - Największy udział w wydatkach bieżących stanowią płace z pochodnymi. W ślad za przyznawanymi przez rząd podwyżkami dla nauczycieli nie szedł wzrost subwencji oświatowej, która równoważyłaby niezbędne wydatki na ten cel. Dodatkowo w tym roku, w związku z pandemią, mamy do czynienia ze spadkiem dochodów własnych (podatki lokalne, opłaty…), które stanowiły źródło sfinansowania braków w oświacie.

- Uwzględniając zaistniałe okoliczności wszystkie samorządy zmuszone są do racjonalizowania wydatków – dodają pracownicy Departamentu. - Dotyczy to wszystkich obszarów funkcjonowania miasta.

Wszystko wskazuje na to, że zmniejszenie etatów jednak nastąpi. - Po analizie zatrudnienia pracowników obsługi w elbląskich jednostkach oświatowych przystąpiliśmy do standaryzacji zatrudnienia, tak by zapewnić ciągłość ich funkcjonowania oraz zbliżone do siebie standardy – wyjaśniają pracownicy. - O skutkach standaryzacji możemy mówić po zakończeniu przygotowań do organizacji nowego roku szkolnego.

