Oszukany na ponad 100 tysięcy złotych

Pewien mężczyzna z Elbląga zachęcony obejrzanymi w Internecie filmami dotyczącymi inwestycji finansowych, postanowił spróbować swoich sił na tym rynku. A że skontaktował się z nim przedstawiciel „platformy inwestycyjnej” i wskazał mu, jak ma założyć konto i dokonać wpisowego, ten tak też uczynił. Niestety nie skończyło się to dobrze.

Powyższą historię opisujemy ku przestrodze. Chcąc inwestować pieniądze lub zarabiać w ten sposób, przede wszystkim powinniśmy poznać mechanizmy zabezpieczeń transakcji, a także dane, których bezwzględnie nie należy podawać. Są one bowiem danymi poufnymi i na ich podstawie można uzyskać dostęp do konta. Za ich pomocą ktoś zupełnie obcy też taki dostęp uzyskać, a bank rozpozna go jako autoryzowanego użytkownika - czyli nas.

Tak stało się w przypadku pewnego elblążanina. Ów mężczyzna obejrzał kilka filmów na znanym portalu i zachęcony perspektywą szybkiego zysku postanowił założyć konto na jednej z platform. Wszedł poprzez link podany w filmiku, podał tam swoje dane kontaktowe, po czym skontaktował się z nim telefonicznie mężczyzna, i polecił mu wpłacić wpisowe w kwocie 250 Euro. W związku z czym nasz inwestor podał numer karty kredytowej i numer CVC, a następnie zalogował się na pewną stronę internetową Jak nie trudno się domyślić sprawca, który kontaktował się z mężczyzną, uzyskał dostęp do jego komputera i konta bankowego, mógł zdalnie dokonywać na nim czynności, co też zrobił.

Z konta „inwestora” wyprowadził w kilku przelewach kwotę ponad 100 tysięcy złotych. Gdy mężczyzna zorientował się, że został okradziony, zgłosił sprawę na policję.

Przypominamy: nie podajemy kodów dostępu do konta, kodów CVC, nie instalujemy za namową obcych nam osób nieznanych aplikacji zarówno w telefonie jak i komputerze. Mogą one być zdalnym oknem dialogowym i za ich pośrednictwem ktoś uzyska przez nie dostęp do naszego komputera.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu