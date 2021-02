Prawie 11 tys. osób na Warmii i Mazurach korzysta z Małego ZUS Plus

Z Małego ZUS plus w całym kraju korzysta ponad 341 tys. osób, najwięcej w Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu oraz Warszawie. W oddziale ZUS w Elblągu zgłosiło się prawie 3,5 tys. przedsiębiorców a w oddziale w Olsztynie blisko 7,5 tys.

Przedsiębiorcy, którzy korzystają z Małego ZUS plus w 2021 roku, muszą złożyć dodatkowe dokumenty rozliczeniowe. Termin ten mija 10 i 15 lutego.

- Ulga uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Nie dotyczy jednak składki zdrowotnej, którą przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości. Z Małego ZUS plus można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Przedsiębiorcy spełniający warunki mogli zgłaszać się maksymalnie od 1 stycznia do 1 lutego 2021 roku - mówi Anna Ilukiewicz, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie warmińsko-mazurskim

Mały ZUS plus adresowany jest do przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Co ważne, każdy korzystający z Małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

ZUS