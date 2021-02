A na chodnikach biały puch

Główne ulice odśnieżone, widać nawet asfalt. Jak wyglądają pozostałe części miasta? Czy zima nie zaskoczyła drogowców? O to zapytaliśmy elblążan.

Na głównych ulicach Elbląga jest czarno, a roztopiony śnieg zmienił się w kałuże. — Jeździ się tu bez problemu — opowiada pan Robert, taksówkarz. — Niestety, im dalej od centrum, tym gorzej. I zdecydowanie nie pomaga tu fakt, że co chwilę pada śnieg. Jest ślisko i im bardziej na obrzeża, tym bardziej biało na ulicach. Wszystkie parkingi białe. Trzeba powoli jeździć i uważnie parkować.

— Najgorzej jest na chodnikach — opowiada pani Danuta, która wraca z zakupów. — Byłam na 12-go Lutego, przecież to środek miasta. Trochę jest posypane i nic więcej. O złamanie nogi nie jest trudno. — Dziś ledwo doszedłem do przystanku autobusowego — żali się nasz czytelnik. — Zimno, ślisko, autobus stoi i… nie wpuszcza pasażerów. 15 minut tak stał, z włączonym silnikiem, a my marzliśmy. Przecież nic by się nie stało, gdyby nas wpuścił. Trochę serca dla nas, pasażerów.

Przypomnijmy: „Akcja Zima” w Elblągu trwa. Zimowym utrzymaniem objętych jest około 220 km jezdni, łącznie z przystankami komunikacji zbiorowej oraz około 20 proc. wszystkich chodników położonych w ciągach dróg publicznych. Odśnieżanie pozostałej części chodników należy do obowiązków właścicieli i zarządców przyległych do drogi nieruchomości.

Drogi miejskie objęte zimowym utrzymaniem podzielono na III kolejności zimowego utrzymania, kierując się znaczeniem komunikacyjnym danych ulic. Natomiast chodniki i przystanki komunikacji zbiorowej podzielono na II kolejności zimowego utrzymania.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3 godzin od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź. Czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 6 godzin od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość. Jezdnie zaliczone do III kolejności odśnieżania odśnieżane są interwencyjnie w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach i przystankach komunikacyjnych zaliczonych do I kolejności zimowego utrzymania nie może przekroczyć 3 godzin od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki i przystanki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów śniegu.

