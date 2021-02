Uwaga na tlenek węgla!

11 lutego w Elblągu odnotowano dwa przypadki zatrucia tlenkiem węgla oba miały miejsce w starym budownictwie przy al. Grunwaldzkiej.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o 19-letnim mężczyźnie, który podczas kąpieli stracił przytomność. Czad najprawdopodobniej wydostawał się z piecyka gazowego. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala na badania. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Trwa okres grzewczy. Wraz z nim wzrasta zagrożenie zatrucia tlenkiem węgla. Tlenek węgla czyli CO, potocznie zwany czadem. W temperaturze pokojowej to bezbarwny i bezwonny gaz, niewyczuwalny przez zmysły człowieka. Ma bardzo silne własności toksyczne. W związku z ciężarem właściwym, zbliżonym do ciężaru właściwego powietrza, tlenek węgla, może występować w całej kubaturze pomieszczenia. Wdychanie nawet niewielkiej ilości tej substancji może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę, a nawet zgon.

Szczególnie teraz w okresie grzewczym ważne jest sprawdzanie instalacji wentylacyjnych. Ważne szczególnie jeżeli korzystamy z piecyków gazowych do ogrzewania czy podgrzewania wody oraz z pieców kaflowych lub opalanych węglem lub pochodną tego paliwa.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu