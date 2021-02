Pijani ciągle wsiadają za kółko. Rekordzista miał 2,50 promila!

W miniony weekend policjanci zrealizowali 128 interwencji. Do wytrzeźwienia przewieziono 8 osób, zatrzymano także dwóch poszukiwanych. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego byli na 19 kolizjach drogowych. Stan trzeźwości sprawdzono u 270 kierujących. Zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących.

Przy al. Tysiąclecia policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali do kontroli skodę octavię. Kierował nią pewien 42-latek. Od mężczyzny wyczuwalny był silny zapach alkoholu. Policjanci przebadali go urządzeniem Alko Blow, które wskazało alkohol w wydychanym powietrzu. Z uwagi na to, że mężczyzna nie chciał się poddać badaniu alkotestem, przewieziono go na pobranie krwi. Jego auto przekazano innej trzeźwej osobie.

Inny mężczyzna kierował rowerem, jadąc ulicą Karową. Gdy zatrzymali go policjanci i przebadali alkotestem, okazało się, że ma on 2,2 promila alkoholu w organizmie. 30-latek został ukarany 500 złotowym mandatem karnym.

Rekordzistą okazał się zatrzymany w sobotę przy ul. Fabrycznej 31-latek, który kierował osobowym chevroletem. Badanie alkotestem wykazało u niego 2,50 promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mu prawo jazdy, a samochód odholowano na parking.

Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sąd orzeka także zakaz kierowania wszelkimi pojazdami na określony czas lub nawet dożywotnio.

kom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu