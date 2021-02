Specjalistyczne badanie prenatalne? Tylko w Elblągu!

Do tej pory elblążanki na dokładne badanie prenatalne jeździły do Trójmiasta. Nie ma już takiej konieczności, bowiem specjalistyczny sprzęt mamy na miejscu. Wszystko w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Badanie prenatalne pierwszego trymestru realizowane jest w Elblągu już od kilkunastu lat. Odbywa się to w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanych ze środków NFZ. Każda ciężarna, która dostanie skierowanie od lekarza prowadzącego i spełnia określone warunki, może skorzystać z tych badań zupełnie za darmo.

Jak się okazuje, elblążanki mają do dyspozycji specjalistyczny sprzęt najnowszej generacji. 22 grudnia 2020 roku do Elbląga, a konkretnie do przychodni Mater Pro Vita przyjechał aparat, którego w Polsce nikt jeszcze nie ma. Jest to Voluson E10 BT 21 najwyższy model z dedykowanej do położnictwa i ginekologii linii aparatów USG z oprogramowaniem na 2021 r. oraz z unowocześnioną głowicą matrycową. Ultrasonograf Voluson E10 BT21, to najlepszy w swojej klasie aparat służący badaniom ginekologiczno-położniczym.

Jakie cechy ma ten sprzęt?

Doskonała jakość obrazowania podstawowego, liczne tryby wizualizacji, innowacyjne sondy i cały pakiet funkcji wspomagających diagnostykę, czynią go od lat niedościgłym wzorcem urządzenia. Wyznacza on trendy w zaawansowanej, klinicznej i naukowej diagnostyce ultrasonograficznej oraz wspomaga praktykę lekarzy na całym świecie.

Voluson E10 BT21 jest najnowszej generacji aparatem USG dostępnym na światowym rynku od 2020 roku – jest to tzw. innowacyjność produktowa. Został stworzony do przeprowadzania najwyższej jakości badań ultrasonograficznych. Cechuje go zaawansowana technika obrazowania 3D i 4D, ma wbudowane oprogramowanie do bardzo realistycznej obróbki danych trójwymiarowych, technikę pozwalającą na prezentację obrazów w trybie HD- live, gdzie poszczególne struktury położone na różnych głębokościach są przedstawione na jednym obrazie. Aparat zapewnia lepszą wykrywalność blisko położonych naczyń. System posiada opcję wysyłania i odbioru wiązki ultrasonograficznej pod wieloma kątami. Jest ona wysyłana nie tylko prostopadle do czoła sondy, jak w przypadku innych aparatów, ale także ukośnie w wielu płaszczyznach, a korelacja otrzymanych sygnałów formuje doskonały obraz USG. Funkcja ta zwiększa kontrast i rozdzielczość obrazu, wyostrza kontury badanych organów i zmian oraz rozszerza możliwości różnicowania tkanek. Aparat jest bardzo szybki i ma bardzo dobry tryb obrazowania dopplerowskiego (badanie przepływu krwi w naczyniach) o zwiększonej czułości, przeznaczony do wizualizacji przepływów o bardzo małej prędkości. Jakość podnosi specjalny, opatentowany tryb, który w odmienny sposób obrazuje przepływ krwi uniezależniając wizualizację, od kierunku przepływu krwi w stosunku do stosowanej tradycyjnie metody kolorowego Dopplera.

Według rekomendacji Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w poradni ginekologiczno - położniczej należy bardzo dobrze ocenić głównie anatomię płodu. Dzięki temu sprzętowi możemy poznać praktycznie wszystkie jego parametry życiowe. W przypadku ginekologii w ciągu chwili można dokładnie zobaczyć przekrój i unaczynienie narządu rodnego kobiety. Widać nawet strukturę śluzówki np. szyjki macicy.

Mamy w naszym mieście dobry sprzęt, a mimo to, pacjentki jeżdżą na badania prenatalne do Trójmiasta. To nie ma sensu! Jest to zaszłość z lat poprzednich. Często nawet lekarze nie zdają sobie sprawy, że mamy Elblągu mamy takie możliwości.

— Badanie Prenatalne pierwszego trymestru zostało opracowane dla trzech najczęściej występujących wad genetycznych u człowieka — zespołu Downa, Patau i Edwardsa. Mogą go wykonywać jedynie lekarze certyfikowani przez organizację Fetal Medicine Foundation, dysponujący programem do obliczania ryzyka — tłumaczy Andrzej Pasieczny, dyrektor Mater Pro Vita. W Mater Pro Vita dysponujemy wszystkimi dostępnymi certyfikatami i akredytacjami do obliczania ryzyka w pierwszym trymestrze ciąży. Dzięki temu oferujemy maksymalną, dostępną obecnie czułość nie tylko na wyżej wymienione patologie, ale też na zaburzenia wzrostu płodu, tzw. zatrucie ciążowe oraz poród przedwczesny.

— Jeśli informuję pacjentkę, że jest wysokie ryzyko, nie oznacza to od razu, że dziecko jest chore — tłumaczy doktor. — Na przykład wynik badania 1 do 50 na wyżej wymienione wady oznacza, że 49 dzieci będzie zdrowych, a tylko 1 chore. To bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo wiele kobiet od razu wpada w panikę i uważa, że dziecko, które nosi pod sercem, jest uszkodzone.

Jak informowaliśmy, badania wykonywane są całkowicie bezpłatnie. Celem programu realizowanego przez NFZ jest umożliwienie wczesnej identyfikacji ryzyka, wczesne rozpoznanie wad płodu i zwiększenie dostępności do badań prenatalnych w Polsce. Za tym idzie możliwość zaplanowania porodu i szybkiego leczenia w specjalistycznych ośrodkach. Na badanie przyjmowane są pacjentki, które mają skierowanie od lekarza prowadzącego lub panie, które ukończyły 35 rok życia (wówczas skierowanie nie jest potrzebne).

— Byłam na konsultacji po ciąży, miałam problem i badanie przy użyciu tego sprzętu wyjaśniło go— opowiada pani Marta, pacjentka. — Teraz nie mamy wątpliwości, co robić dalej, nie musimy czekać, obserwować, zastanawiać się, wiemy już jak działać. Bardzo się cieszę, że jest takie urządzenie w Elblągu, że nie trzeba jeździć do Trójmiasta, albo do Warszawy. — Dzięki temu sprzętowi można wykryć wiele wad u dzieci — mówi pani Paulina, kolejna pacjentka. Ja na przykład widziałam, jak krew przepływa przez serce mojego synka. Moi rodzice, jak zobaczyli wydruki z aparatu, to powiedzieli, że to jest zdjęcie, a nie badanie USG.

Zdjęcie zrobione za pomocą aparatu dostępnego w Elblągu



