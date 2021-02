Przekop Mierzei Wiślanej: prace zostały wstrzymane

Z powodu ujemnych temperatur wstrzymano prace przy budowie kanału żeglugowego od strony Zalewu. Jak informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni, nie wpływa to na termin wykonania inwestycji.

— Prace przy inwestycji „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską” trwają — wyjaśnia Magdalena Kierzkowska. — Warunki pogodowe i wynikające z nich wstrzymanie prac od strony Zalewu nie wpływają na terminową realizację przyjętego harmonogramu. Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę do budowy sztucznej wyspy został odstawiony i zabezpieczony w Kątach Rybackich i Tolkmicku — są to działania i okoliczności, które zostały uwzględnione na etapie planowania prac.

Jak dodaje rzeczniczka nadal realizowane są prace od strony Zatoki Gdańskiej (obrzuty kamieniem hydrotechnicznym), przy śluzie, mostach oraz wykończeniowe w obiektach kubaturowych (Kapitanat Nowy Świat).

Przypomnijmy: całkowita długość drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 23 km, natomiast przejście przez Zalew Wiślany ponad 10 km. Około 10 km wyniesie droga po rzece Elbląg, a pozostałe ok. 2,5 km to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał oraz tor wodny będą miały 5 m głębokości.

22 grudnia 2020 r. Urząd Morski w Gdyni wybrał ofertę firmy Budimex SA w przetargu na drugą część inwestycji pn. „Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską”. W ramach tej części ma zostać pogłębiony tor wodny od przekopu do Elbląga i zbudowany nowy most w Nowakowie. Ostateczna cena za tę część inwestycji ma wynieść ponad 574 mln zł. Czas realizacji zadania to 24 miesiące od podpisania umowy.

