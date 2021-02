W Elblągu powstanie nowa elektrociepłownia

W Elblągu przy ulicy Dojazdowej ma powstać nowa elektrociepłownia. Dziś, 17 lutego, w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Andrzej Kuliński, prezes EPEC podpisał umowę na przygotowanie dokumentacji tej budowy z Krajową Agencją Poszanowania Energii.

Nowa inwestycja, jak poinformował podczas konferencji wiceprezydent Janusz Nowak, to koszt rzędu 60-70 mln złotych. — Chcemy, aby mieszkańcy mieli zapewnione bezpieczeństwo energetyczne w zakresie dostaw ciepła, a w dalszej perspektywie również w zakresie dostaw energii — mówił wiceprezydent. — Będziemy mieli źródło opalane gazem, magazyn ciepła oraz fotowoltaikę.

— Elbląg, to taki klasyczny przykład średniego systemu ciepłowniczego — mówił Piotr Sprzączak, dyrektor w Departamencie Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. — Podpisanie tego typu umów jest bardzo ważne dla ministerstwa. Chcemy, żeby wsparcie i możliwości transformacji sektora dotarły do każdego zakątka Polski, do każdego przedsiębiorstwa energetycznego. Odchodzimy od systemu, który produkuje ciepło jedynie z węgla. Według danych ministerstwa do 2030 roku potrzeby tego sektora związane z transformacją i dostosowaniem do wymogów ochrony środowiska będą kosztowały do 100 miliardów złotych. Umiejętność zagospodarowania dostępnych środków i wykorzystanie ich jest szczególnie ważne.

Jak wyjaśniał Andrzej Kuliński, prezes EPEC, podpisanie umowy z KAPE, to bardzo ważne wydarzenie. — Dzięki niej zwiększymy poziom bezpieczeństwa energetycznego Elbląga i to bezpieczeństwo będzie najbardziej ekologiczne w historii Elbląga. Współpraca z KAPE, to pierwszy krok w realizacji naszej strategii na lata 2021-2025. Celem współpracy z KAPE jest postawienie w Elblągu źródła ciepła skojarzonego z produkcją energii elektrycznej z magazynem ciepła i farmą fotowoltaiczną. To jest właśnie nasza wizja zielonego Elbląga. Ta inwestycja, to dla nas wielka szansa jak i wyzwanie. Jest to duża i wymagająca inwestycja, którą rozpoczynamy w momencie, gdy rosną wymagania klientów do jakości świadczonych usług i cen. Umowa będzie obejmowała opracowanie studium wykonalności dla naszych projektów strategicznych, uzyskanie decyzji środowiskowej oraz przygotowanie dokumentacji na pozyskanie dofinansowania — informował prezes EPEC.

Ile będzie kosztowało ciepło po tej inwestycji? Jak stwierdził Janusz Nowak, jest to dość często zadawane pytanie. — Dzisiaj nikt nie jest w stanie powiedzieć, ile będzie kosztować ciepło za pięć lat, ponieważ sytuacja na świecie i w kraju jest zmienna. Na pewno po zakończeniu inwestycji produkcja ciepła będzie tańsza od tej, prowadzonej na obecnych urządzeniach — kończył wiceprezydent.

