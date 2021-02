1 procent na OPP: W tym roku będzie miliard?

Aż 14,5 miliona podatników przekazało wsparcie organizacjom pożytku publicznego w 2019 roku. Jaka to suma? Ogromna, bo prawie 875 milionów złotych. W minionym roku wspierających było jeszcze więcej, o czym świadczy rekordowa kwota.

Z roku na rok coraz więcej pieniędzy z deklaracji PIT trafia na cele charytatywne. W 2020 roku wsparcie Polaków na organizacje pożytku publicznego oszacowano już na ponad 900 milionów.

— Polacy po raz kolejny pokazali, że na dobre polubili dzielenie się 1 procentem swojego PIT z organizacjami pożytku publicznego. Każdego roku rośnie nie tylko kwota, którą wspierają bliskie im cele, ale również liczba podatników, którzy przekazują swój 1 procent. 907 mln zł to rekordowa kwota, wyższa o 30 mln zł w porównaniu z poprzednim rokiem. A swoje wsparcie dla OPP przekazało w tym roku 14,8 mln osób, prawie 300 tys. więcej niż poprzednio — przekazywał we wrześniu tamtego roku minister finansów Tadeusz Kościński.

I nie da się ukryć, że pomaganie weszło nam w krew. Dla porównania w 2016 roku polscy podatnicy przekazali na OPP 619,1 mln, w 2017 — 662,2 mln, a w 2018 — 763,9 mln złotych.

— Odkąd zaczęłam się rozliczać, zawsze wspieram organizację, której działalność wydaje się najbliższa mojemu sercu. Nie wyobrażam sobie inaczej — wypełnienie jednego pola i wpisanie numeru KRS nic mnie przecież nie kosztuje, a patrząc na te kwoty, wiem, że moje pieniądze idą na szczytny cel — przyznaje Patrycja.

Lista organizacji, które możemy wspomóc, jest naprawdę długa. Baza OPP uprawnionych do otrzymania 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2020 w roku 2021 liczy prawie 9 tysięcy pozycji.

A wśród nich stowarzyszenia na rzecz niepełnosprawnych, ośrodki rehabilitacji, hospicja, fundacje działające na rzecz zwierząt, kluby sportowe, czy uniwersytety trzeciego wieku.

— Cieszę się, że nie tracąc ani grosza, zyskuję świadomość, że pomagam — mówi Tomek. — Jako młody chłopak udzielałem się trochę jako wolontariusz w stowarzyszeniach działających na rzecz zwierząt i zwykle takim placówkom pomagam — informuje mężczyzna.

— Nie wyobrażam sobie, że wysyłam PIT i nie pomagam komuś, kto czeka na moją pomoc. Od kilku lat wspieram jedną organizację, ale robię też odstępstwa. Gdy widzę, że ktoś naprawdę liczy na wsparcie, wysyłam jeden procent w to właśnie miejsce — mówi pani Krystyna. — To żaden wysiłek, a można zrobić tyle dobrego.

Warto dodać, że o 1 procent naszego podatku stara się aż 316 organizacji pożytku publicznego z Warmii i Mazur, więc wspierać możemy również lokalnie.

KTO MOŻE PRZEKAZAĆ SWÓJ 1 PROCENT?

Wszyscy podatnicy rozliczający się poprzez skalę podatkową (niezależnie od źródła — np. umowa o pracę, zlecenie, czy zbycie akcji), czyli poprzez standardowy PIT roczny z opodatkowaniem 18 i 32 proc., podatkiem liniowym, lub ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych, a także ci podatnicy, rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT — zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe.

JAK PRZEKAZAĆ SWÓJ 1 PROCENT?

O ile wybór organizacji, którą chcemy wspomóc, może nie być najłatwiejszy (bo jest ich dużo), o tyle sama procedura jest banalnie prosta.

W zeznaniu PIT należy wpisać numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) wybranej organizacji, obliczyć 1 procent podatku i wpisać otrzymaną kwotę. Zadanie ułatwią na pewno programy do rozliczania PIT, które automatycznie dokonają niezbędnych obliczeń i wskażą rubryki, które należy wypełnić.

Jeżeli chcemy, by nasze wsparcie zostało przeznaczone na konkretny cel szczegółowy, możemy go określić w odpowiednim polu na zeznaniu podatkowym.

To my decydujemy, czy co roku chcemy wspomagać tę samą jednostkę. Możemy zmienić swój wybór, wpisując w odpowiedniej rubryce numer KRS organizacji, której tym razem chcemy przekazać swoje pieniądze.

JAK PRZEKAZAĆ 1 PROCENT PODATKU W USŁUDZE TWÓJ E-PIT?

1. W serwisie podatki.gov.pl wybierz Twój e-PIT.

2. Wpisz swoje dane, kwotę przychodu z deklaracji za 2019, kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców za rok 2020 albo użyj profilu zaufanego.

3. Na ekranie głównym zobaczysz informację o organizacji pożytku publicznego.

4. Jeśli rozliczasz się po raz pierwszy, wybierz z listy numer KRS organizacji, której chcesz przekazać wsparcie.

5. Jeśli chcesz zmienić organizację, kliknij opcję "Zmieniam organizację" i

wybierz z wykazu organizacji odpowiedni numer KRS. Zatwierdź zmianę.

6. Jeśli chcesz zmienić tylko cel szczegółowy, wybierz "Zmieniam organizację" i edytuj informację o celu szczegółowym. Zatwierdź zmianę.

Wsparcie przekazać mogą również emeryci i renciści, rozliczani z podatku przez organ rentowy. Muszą jedynie wypełnić oświadczenie PIT-OP.

CZYM JEST PIT-OP?

To oświadczenie, które wygląda jak krótki formularz. Należy podać w nim swoje dane i numer KRS organizacji pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1 proc. naszego podatku.

DLACZEGO WARTO?

Jeżeli nie jest wam obojętny los innych, to właśnie przekazanie 1 proc. podatku jest najprostszym i najskuteczniejszym sposobem na to, by pomóc, tym, którzy wsparcia potrzebują. Cała procedura jest wygodna, bo wypełnienie dwóch dodatkowych pól, zajmuje dosłownie chwilę. A, co najważniejsze, sami decydujemy, komu chcemy pomagać i możemy oceniać efekty przekazanego wsparcia, śledząc działalność OPP, które często publikują sprawozdania z przeprowadzonych działań i informacje, na co spożytkowane zostały dochody pochodzące z 1 procenta.

Daj dobry przykład innym — przekaż swój procent i zachęcaj do tego bliskich, pokaż, jakie to proste.

Kamila Kornacka



