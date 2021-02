Mieli zarobić milion, a wylądują w więzieniu

W ubiegłym tygodniu — przypomnijmy — funkcjonariusze z Morskiego Oddziału Straży Granicznej przechwycili w okolicy Elbląga blisko 15 kilogramów amfetaminy. Wartość zajętych narkotyków oszacowano na ponad milion złotych. Sprawą zajmuje się elbląska prokuratura.

Jak informuje kmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak ustalenia strażników z Wydziału Operacyjno-Śledczego MOSG wskazywały, że na jednej z elbląskich posesji i w mieszkaniu nieznacznie oddalonym od miasta, przechowywane mogą być spore ilości narkotyków.

Nie mylili się.

— W pomieszczeniach i w samochodzie należącym do jednego z zatrzymanych funkcjonariusze znaleźli łącznie 18 foliowych worków z białą substancją. Test wykazał, że to amfetamina, co potwierdził w swojej wstępnej opinii biegły. W sumie funkcjonariusze zajęli prawie 15 kg tego narkotyku. Taka ilość na czarnym rynku warta jest co najmniej milion złotych — przekazuje Juźwiak.

W związku ze znaleziskiem zatrzymane zostały trzy osoby — 29-letnią kobietę oraz dwóch mężczyzn w wieku 37 i 40 lat. Wszyscy są mieszkańcami Elbląga i okolic.

Postępowanie przygotowawcze toczy się w Prokuraturze Rejonowej w Elblągu.

— Wskutek przeprowadzenia licznych przeszukań szeregu pomieszczeń mieszkalnych, gospodarczych, produkcyjnych oraz pojazdu znajdujących się w dyspozycji zatrzymanych osób doszło do ujawnienia, oraz procesowego zabezpieczenia wskazanych wyżej ilości substancji psychotropowej w postaci amfetaminy, oraz znacznych ilości środka odurzającego w postaci marihuany i innych substancji zakazanych prawem — informuje prokuratura.

Prokurator Rejonowy w Elblągu przedstawił zatrzymanym zarzuty dopuszczenia się popełnienia przez nich przestępstw kwalifikowanych z art. 13 paragraf 1 kk w zw. z art. 56 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożonych surową karą pozbawienia wolności w wymiarze od 2 do 12 lat.

Co więcej, do Sądu Rejonowego w Elblągu trafił wniosek o zastosowanie wobec zatrzymanych najsurowszego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, które zostały uwzględnione przez sąd.

— Aktualnie w sprawie realizowane są dalsze niezbędne czynności procesowe zmierzające do kompleksowego wyjaśnienia okoliczności zaistniałych na terenie Elbląga zdarzeń — przekazuje elbląska prokuratura.



