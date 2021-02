W tamtym roku nie było Dni Elbląga. Jak będzie w tym roku?

Dni Elbląga, Święto Chleba, Świąteczne Spotkania Elblążan — w 2020 roku nie odbyły się elbląskie sztandarowe imprezy. Jak będzie w tym roku?

Pandemia, która w zeszłym dotknęła nie tylko Polskę, wywróciła wszystko do góry nogami. — Mimo wszystko staraliśmy się nie zaprzestać jakichkolwiek działań promocyjnych — mówił Adam Jocz, dyrektor departamentu Promocji, Kultury i Turystyki Urzędu Miejskiego w Elblągu podczas obrad komisji Polityki Regionalnej i Promocji Miasta. — Skupiliśmy się jednak bardziej na przygotowaniu na ten rok. Środki finansowe, jeśli chodzi o promocję miasta, są bardzo ograniczone, zresztą tak jest w przypadku wielu dziedzin.

Pytanie dotyczące promocji miasta zadał radny Juliusz Dziewałtowski-Gintowt. — Czy możliwe byłoby ustalenie na ile promocja miasta spotyka się z zainteresowaniem mieszkańców?

Jak stwierdził Adam Jocz, dokładnych badań w tym zakresie miasto nie posiada. Zlecenie takich badań jest bowiem dużym kosztem. — Co roku mamy coraz większą liczbę turystów — mówił dyrektor. — Zauważamy, że bardzo duża liczba osób zainteresowana jest naszymi miejskimi perełkami, czyli Kanałem Elbląskim, wieżą katedralną, muzeum, a także Bażantarnią. Szczegółowych badań nie mamy, ale na podstawie źródeł, które posiadamy, widzimy, że zainteresowanie miastem rośnie.

Radny Marek Osik zapytał o oszczędności, jakie zostały poczynione w związku z tym, że w 2020 roku imprezy masowe się nie odbyły. — W jaki sposób pieniądze, które w ten sposób zostały zaoszczędzone, miasto spożytkowało? Jakie są zamierzenia w tym roku?

— Pieniądze z tamtego roku zostały rozdysponowane przez prezydenta i panią skarbnik — tłumaczył Adam Jocz. — Była to kwota ponad 900 tys. zł.

Miasto nie chce rezygnować z dużych imprez w tym roku, ale jest przygotowane na ewentualne wprowadzanie zmian. — Przygotowujemy się do tych większych imprez tak, jakby miały się one odbyć — mówił dyrektor. — Gdy okaże się, że realizacja nie jest możliwa, będziemy starać się zmieniać formułę, działać w sieci, albo zmniejszać zakresy działań. Jesteśmy w kontakcie z artystami, a zawierane z nimi umowy zawierają klauzulę, że w przypadku, jeżeli obostrzenia nadal będą obowiązywały, do imprezy nie dojdzie. Na ten rok przygotowujemy się również tak, żeby starać się zrobić więcej imprez, ale w mniejszej skali, gdyby nadal ograniczenia zostały utrzymane.

