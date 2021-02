Będzie nowy podjazd dla karetek

Szpital Miejski w Elblągu ogłosił przetarg na budowę podjazdu dla karetek. Szacowany koszt inwestycji, to 319 tys. zł.

Jak czytamy w ofercie przedmiotem zamówienia jest budowa wiaty zadaszającej podjazd dla karetek, dojazdu do niej oraz wykonanie nowych nawierzchni drogowych.

Inwestycja ma być wykonana na terenie kompleksu Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu przy ulicy Żeromskiego.

"W zakres wykonywanych prac wchodzi budowa zadaszonego podjazdu dla karetek, w formie wiaty o konstrukcji stalowej, krytej dachem jednospadowym z płyt warstwowych. Wiata z jednej strony przylega do budynku łącznika. Wysokość wiaty umożliwia wjazd karetce o wysokości do 3,5m i mieści dwa pojazdy o długości ok. 6 m z zachowaniem strefy manewrowej dla ludzi z noszami. W budynku łącznika, prowadzącego do windy, wydzielono przedsionek. Do przedsionka zaprojektowano drzwi dwuskrzydłowe, otwierane automatycznie." - czytamy w ofercie.

Szpital na oferty czeka do 1 marca 2021 roku.

