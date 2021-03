Jadłodzielnia wróci na poprzednie miejsce

Jak pisaliśmy w tamtym tygodniu, jadłodzielnię trzeba było przenieść, ponieważ właściciel budynku zamierzał zainstalować przy drzwiach domofon, co uniemożliwiałoby swobodne korzystanie z lodówki. Okazuje się jednak, że udało się dojść do porozumienia.

— Mamy zmartwienie. Musieliśmy zabrać z hotelowca naszą jadłodzielnię, która okazała się bardzo potrzebna — czytaliśmy post na facebooku Banku Żywności w Elblągu.

Jak informował Bank Żywności, około tydzień temu lodówka, w której można było zostawić jedzenie dla potrzebujących zniknęła z uwagi na decyzję właściciela budynku, ZBK w Elblągu. Znajduje się ona teraz w siedzibie Banku Żywności przy przy ul. Franciszka Stefczyka 7/8. Jest jeden problem — dostęp do lodówki jest tam możliwy w godzinach pracy stowarzyszenia, a więc do godziny 14.00. — Z obserwacji wynika, że osoby potrzebujące korzystały z jadłodzielni przede wszystkim późnym wieczorem i nocą, co wynika z chęci zachowania anonimowości — czytaliśmy post na facebooku Banku Żywności.

Czy jest szansa, aby powróciła na stare miejsce? — pytaliśmy w tamtym tygodniu. — Niestety, jest to wątpliwe z jednego powodu — czytaliśmy w poście. — Właściciel hotelowca, ZBK w Elblągu, ma zamiar zainstalować domofon przy wejściu do budynku, a jednocześnie zrezygnował z utrzymywania w tym miejscu portiera, który przez wiele ostatnich lat dbał o porządek i bezpieczeństwo. To też było bezpośrednią przyczyną zabrania lodówki.

Bank Żywności nie poddaje się i szuka miejsca lub nawet kilku miejsc, w których lodówkę można by postawić.

Jak się okazało, sprawą zainteresował się osobiście Jacek Migdalski, dyrektor ZBK, który, nie wiedział, że założenie domofonu będzie miało takie konsekwencje. — Pan dyrektor zaproponował następujące rozwiązanie: do czasu założenia domofonu lodówka będzie stała, tam, gdzie poprzednio, natomiast gdy zacznie funkcjonować domofon zostanie ustawiona w wiatrołapie —pomiędzy drzwiami wewnętrznymi i zewnętrznymi od strony ulicy. Miejsce będzie monitorowane, a ZBK zapewni dostęp do energii elektrycznej — poinformował Bank Żywności w Elblągu.

K