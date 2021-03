Wzgórze Katedralne we Fromborku otrzymało prawie 2 mln dotacji [ZDJĘCIA]

1 890 tys. zł — taką kwotę otrzymał Frombork na ratowanie zabytków. Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Ks. dr Jacek Wojtkowski, dyrektor Muzeum Pomnika Historii Frombork Zespół Katedralny zdradził, na co zostaną przeznaczone.

— Dotacje, które zostały przyznane, dotyczą obiektów na Wzgórzu Katedralnym — opowiadał ksiądz. — Remont tak cennego zabytku jest niekończącą się historią. Cieszy nas bardzo dokończenie prac przy remoncie dachu, który trwał aż siedem sezonów, ponieważ zaczęliśmy go w 2015 roku. Rozpoczęliśmy prace przy polichromiach w korpusie. Zaczynamy działania przy wnętrzu katedry. Poza tym kontynuujemy konserwację najcenniejszego ołtarza gotyckiego z XVI wieku. W końcu doczekały się też dofinansowania prace przy ołtarzu Św. Wawrzyńca, który od II wojny światowej nie był konserwowany. Jego stan w tej chwili jest, delikatnie mówiąc, niezadowalający.

Poza pracami typowo konserwatorskimi, przy katedrze trwają również prace przy nowoczesnym systemie przeciwpożarowym. — Strażacy potrzebują wody do gaszenia pożaru. Okazuje się, że miasto jest niewydolne, jeśli chodzi o sieć hydrantów, stąd Diecezja Warmińska i Kapituła Katedralna podjęły się budowy przeciwpożarowego zbiornika wodnego — tłumaczył proboszcz parafii.

— Te środki są również, w pewnym sensie, wsparciem dla miasta — zauważał ks. Jacek Wojtkowski. I dodawał: — Frombork też na tym zyskuje, ponieważ turysta przyjeżdża do miasta i nie interesuje go, kto jest właścicielem katedry. Chcemy, żeby Wzgórze Katedralne w 2023 roku, kiedy będziemy obchodzić 550-tą rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, było po prostu piękne i klimatyczne. Już widać, że zmierzamy w dobrym kierunku, ponieważ już mamy uporządkowane prezbiterium, elewację katedry, dziedziniec, właśnie kilka dni temu była pierwsza próba oświetlenia dziedzińca, więc wieczorem będzie to naprawdę wyjątkowe miejsce.

Na szczęście, jak mówi ksiądz, pandemia nie wpłynęła zasadniczo na postęp prac. — Nie mieliśmy ani chorych, ani nawet żadnej kwarantanny, więc prace trwają nieprzerwanie. Były drobne problemy z dostawą materiałów, ale one nie wpłynęły znacząco na przebieg robót.

Wzgórze Katedralne dostało dotacje między innymi na dokończenie remontu dachu katedry, remont dachu Domu Kustosza, prace konserwatorskie elewacji, remont tarasu górnego i hełmu fromborskiej dzwonnicy z XVII wieku na wieży Radziejowskiego, prace konserwatorskie Poliptyka Fromborskiego z 1504 roku oraz wspomniane już wykonanie zbiorników do celów przeciw pożarowych.

Prace muszą zakończyć się do października 2021 roku, ponieważ taki jest warunek otrzymania dotacji.

Karolina Król