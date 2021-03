Piekarczyk w odświętnej odsłonie [ZDJĘCIA]

8 marca, to w historii Elbląga bardzo ważna data. 500 lat temu bowiem, dzięki dzielnemu Piekarczykowi, miasto oparło się najazdowi krzyżackiemu. Inauguracja obchodów rozpoczęła się w wyjątkowym miejscu, ponieważ pod Bramą Targową.

— Znajdujemy się w miejscu, w którym dokładnie 500 lat temu trwały walki o utrzymanie bramy, którą atakowali najemnicy krzyżaccy — opowiadał Lech Trawicki, dyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Elblągu. — To były czasy wojsk najemnych. Krzyżacy, wynajmując wojska, tuż przed rozmowami pokojowymi, mieli nadzieję zająć jedno z najważniejszych miast przejętych po pokoju toruńskim. Odbijając Elbląg chcieli mieć lepszą pozycję negocjacyjną podczas kolejnych rozmów pokojowych. Miesiąc po tych wydarzeniach podpisano pokój, w którym pozycja państwa krzyżackiego była o wiele słabsza. Prawdopodobnie Piekarczyk wpłynął na losy tej części Europy na długie lata.

Przypomnijmy: Według legendy, w 1521 roku Krzyżacy postanowili napaść na Elbląg. 8 marca, podczas walki o miasto, Krzyżacy chcieli wedrzeć się na teren miasta. Wówczas dzielny Piekarczyk zaczął swą piekarską łopatą ciąć grube sznury, na których wisiała dębowa krata znajdująca się w bramie. Sznury zaczęły pękać i krata w końcu osunęła się na dół. Dzięki temu Krzyżacy odstąpili od murów miasta.

Niestety nie znamy imienia i nazwiska Piekarczyka, co według Lecha Trawickiego jest ogromną niesprawiedliwością. — Znamy imię i nazwisko kowala, który pierwszy dostrzegł nadciągające wojska, znamy nazwiska tych, którzy zdradzili i tych, którzy zostali nagrodzeni, czyli burmistrza i dowódcę wojsk, natomiast Piekarczyk został anonimowy.

Podczas uroczystej inauguracji głos zabrał Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. — Brama Targowa odgrywała w tamtych latach strategiczną rolę dla mieszkańców naszego miasta — mówił. — Historia Bramy Targowej była, podobnie jak historia Piekarczyka, dość ciekawa. Był moment, w 1805 roku, kiedy planowano jej wyburzenie. Nie doszło to jednak do skutku, dzięki petycji mieszczan i zegarowi, który na bramie się znajdował. Również działania wojenne nie były łaskawe wobec tego symbolu miasta. Po wojnie udało się w części ją zrekonstruować. Jako młody chłopak pamiętam, że pod nią przejeżdżał tramwaj. Brama w środku nie była użytkowana. Dopiero dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się zrekonstruować jej środek. Ciekawym elementem był też wspomniany już zegar. Został on ufundowany przez Ortwina Runde, nadburmistrza, który urodził się w Elblągu.

Jak przypomniał prezydent, Brama Targowa, to też element, który znalazł się w mennicy polskiej. Wydana została bowiem dwuzłotówka na której awersie była właśnie elbląska brama i starówka.

W tym wyjątkowym dniu również Piekarczyk wygląda wyjątkowo. — Nasz bohater ubrany został w strój, który jest rekonstrukcją stroju rzemieślniczego z początku XVI weku. Strój został opracowany na podstawie rycin. Oczywiście materiały i technologia szycia są współczesne. Warto zauważyć, że łopaty z tamtych czasów były drewniane, a na końcach miały okucia, dzięki którym przecięcie liny było możliwe.

Uczeń Szkoły Podstawowej nr 23, który wziął udział w specjalnie przygotowanym przedstawieniu, oficjalnie rozpoczął obchody tego wyjątkowego jubileuszu, symbolicznie przecinając linę.

Karolina Król