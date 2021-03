Elbląska walka z ubóstwem menstruacyjnym [ZDJĘCIA]

Dzień Kobiet stał się dla elblążanek dniem jeszcze bardziej wyjątkowym. To właśnie dzisiaj, 8 marca w elbląskiej jadłodzielni, zlokalizowanej przy ul. Związku Jaszczurczego 17, został zainstalowany Punkt Pomocy Okresowej.

Jest to niepozorna, biała skrzyneczka, a w niej wszystko, czego menstruująca osoba może potrzebować, a na co nie zawsze może sobie pozwolić. Są w niej darmowe podpaski, tampony i wkładki, z których mogą korzystać kobiety dotknięte kryzysem bezdomności lub w trudnej sytuacji finansowej.

Na podstawie badań przeprowadzonych przez „Kulczyk Foundation” ubóstwo menstruacyjne dotyka 500 tysięcy osób w Polsce. To czterokrotność ilości mieszkańców i mieszkanek Elbląga. Część z tych kobiet regularnie staje przed dylematem- kupić podpaski czy chleb,

a część zamiast środków higienicznych używa skrawków materiałów czy skarpetek.

- Nie wiemy, w jakim stopniu to zjawisko dotyczy elblążanek, jednak nie potrzebujemy takich danych, by działać - mówi Justyna Cieślik, inicjatorka akcji. - Wiemy, że pandemia nowego koronawirusa pogorszyła sytuację finansową wielu osób. Dlatego właśnie, jako nieformalna elbląska grupa “Bez lipy” postanowiliśmy, wspólnie z fundacją „Akcja Menstruacja” stworzyć miejsce, z którego osoby w potrzebie mogą korzystać.

Każda potrzebująca osoba może skorzystać ze środków higienicznych znajdujących się w skrzyneczce przy ul. Związku Jaszczurczego 17. Wystarczy podejść i wyjąć potrzebną ilość.

„Skarpetka to nie podpaska” - tak głosi plakat promujący inicjatywę. Informacja rozmieszczana w przestrzeni publicznej ma dwa cele. Pierwszym i jednocześnie priorytetowym jest, by dotrzeć do osób, których nie stać na zakup podpasek czy tamponów i przekazać im, gdzie mogą je uzyskać bezpłatnie. Drugim jest rozpowszechnianie informacji o zjawisku ubóstwa menstruacyjnego. Wciąż zbyt mało osób jest świadomych tego, że codziennie część kobiet jest wykluczana z życia społecznego ze względu na brak możliwości zakupu środków niezbędnych podczas menstruacji.

Plakat promujący akcję ma trafić nie tylko do potrzebujących. Dzięki niemu inne osoby dowiedzą się, że także mogą pomóc. I w ten sposób solidaryzować się z potrzebującymi kobietami.

- Zachęcamy wszystkich do zostawienia w skrzyneczce paczki podpasek czy tamponów. Dzięki temu prostym sposobem można poprawić komfort życia elblążanek w trudnej sytuacji - mówi Justyna Cieślik.

Projekt został zorganizowany przez nieformalną grupę „Bez lipy”, dzięki współpracy z Fundacją „Akcja Menstruacja”. Organizatorzy dziękują pracownikom Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Zarządowi Budynków Komunalnych w Elblągu za udostępnienie miejsca do zainstalowania skrzyneczki, która stanowi Punkt Pomocy Okresowej.